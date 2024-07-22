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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Тюменка рассказала об ужасах на отдыхе в Абхазии

Даже полотенца не дали. Тюменка рассказала об ужасах на отдыхе в Абхазии

22 июля 2024, 10:28
Фото: 1MI

Тюменка рассказала об ужасах на отдыхе в Абхазии

Жительница Тюменской области этим летом решила вместе с семьей съездить на отдых в Абхазию. Вместо хорошего сервиса в пятизвездочном отеле туристы получили отвратительный сервис, а также тяжелое заболевание.

Жалобы женщины на отдых в Абхазии передает телеграм-канал «Темы Тюмени». Как рассказала туристка, в первый день они всей семьей подхватили ротавирус, при этом болели несколько дней с высокой температурой и рвотой.

После того, как туристы выздоровели, то попросили поменять им постельное белье, на что администрация отеля сообщила, что это можно сделать только за отдельную плату.

Горничная была одна на весь отель, в номерах не было ни мыла, ни шампуней. У детей весь период постоянно болели животы и практически весь отдых они ничего не ели», — рассказала тюменка Екатерина.

Впечатления от страны у семьи тюменцев остались очень плохие. По их мнению, Абхазия — это страна плохого сервиса и полной антисанитарии.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Абхазия#Курорты
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