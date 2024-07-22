Даже полотенца не дали. Тюменка рассказала об ужасах на отдыхе в Абхазии

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Жалобы женщины на отдых в Абхазии передает телеграм-канал «Темы Тюмени». Как рассказала туристка, в первый день они всей семьей подхватили ротавирус, при этом болели несколько дней с высокой температурой и рвотой.
После того, как туристы выздоровели, то попросили поменять им постельное белье, на что администрация отеля сообщила, что это можно сделать только за отдельную плату.
Горничная была одна на весь отель, в номерах не было ни мыла, ни шампуней. У детей весь период постоянно болели животы и практически весь отдых они ничего не ели», — рассказала тюменка Екатерина.
Впечатления от страны у семьи тюменцев остались очень плохие. По их мнению, Абхазия — это страна плохого сервиса и полной антисанитарии.
Ранее сообщалось о том, что импорт вина с предприятий Абхазии и Молдавии может быть запрещен.