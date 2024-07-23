Опять штормовое: грозы и ливни обрушатся сегодня на Тюмень

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В Тюмени 23 июля ожидается пасмурная погода, кратковременный дождь в первой половине дня. В утренние часы температура воздуха составит +14…+17, днем до +18, в ночные часы термометры покажут +11…+15. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4-5,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:19, закат в 21:09, продолжительность дня 16 часов 50 минут.
В Тобольске 23 июля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром столбики термометров покажут +13….+18, в дневные часы до +18, в темное время суток ожидается +13…+15. Скорость ветра составит 3-4,3 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:02, закат в 21:05, продолжительность дня 17 часов 3 минуты.
В Ишиме 23 июля синоптики обещают грозы и дожди в течение дня. В утренние часы температура воздуха составит +16…+19, к полудню потеплеет до +20, в вечерние ночные часы ожидается +13…+15. Ветер будет дуть со скоростью 3,7-4,1 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 4:10, закат в 20:47, продолжительность дня 16 часов 37 минут.