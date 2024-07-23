Опять штормовое: грозы и ливни обрушатся сегодня на Тюмень

В Ишиме 23 июля синоптики обещают грозы и дожди в течение дня. В утренние часы температура воздуха составит +16…+19, к полудню потеплеет до +20, в вечерние ночные часы ожидается +13…+15. Ветер будет дуть со скоростью 3,7-4,1 м/с.