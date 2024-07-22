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В Тюмени перед Днем города обновили памятные цифры на набережной

В Тюмени перед Днем города обновили памятные цифры на набережной

22 июля 2024, 09:46
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени в преддверии Дня города обновили цифры на городской набережной в районе Туры. Теперь на берегу реки красуется цифра 438, окрашенная в триколор.

Информацию об обновленных цифрах публикует администрация Тюмени. Подготовили цифру к грядущему празднованию 438 дня рождения Тюмени.

Возраст совсем не юный по человеческим меркам, но по примеру старейших городов, которые являются фундаментом исторической идентичности России, Тюмени есть куда стремиться, — отметили в тюменской мэрии.

Напомню, что отметить день города должны будут также на городской набережной 27 июля. В атрибутике же к празднованию будет преобладать российский триколор. Также тюменцев ждут концерты, фотозоны и другие развлечения.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#День города
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