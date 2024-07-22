В Тюмени перед Днем города обновили памятные цифры на набережной

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Информацию об обновленных цифрах публикует администрация Тюмени. Подготовили цифру к грядущему празднованию 438 дня рождения Тюмени.
Возраст совсем не юный по человеческим меркам, но по примеру старейших городов, которые являются фундаментом исторической идентичности России, Тюмени есть куда стремиться, — отметили в тюменской мэрии.
Напомню, что отметить день города должны будут также на городской набережной 27 июля. В атрибутике же к празднованию будет преобладать российский триколор. Также тюменцев ждут концерты, фотозоны и другие развлечения.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени ко дню города появится новый экстремальный аттракцион.