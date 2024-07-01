В Тюмени пенсионер гуляет с автоматом, а Тура продолжает мелеть

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Тюменские полицейские проводят проверку после сообщений тюменцев о загадочном пожилом мужчине, который ходил по городу с автоматом. Пенсионера с оружием заметили на остановке «Мост Мельникайте». Предполагается, что Калашников мог быть игрушечным, но это не точно.
Сотрудники тюменского ЗАГСа рассказали о самых редких именах, которыми наградили горожане своих малышей. Креативные родители называли девочек Элалия, Мерона и Селима. А среди мальчиков наиболее редкими стали имена Яхья, Рубен и Мухаммадмуоз.
Известны и самые популярные имена, их список не особо меняется из года в год. Для девочек это — София, Ева и Анна, а для мальчиков — Александр, Михаил и Артем.
Глава Тюмени Максим Афанасьев сегодня, 1 июля, приступил к исполнению полномочий. Первым делом пришлось решать проблемы подтопления города после минувших ливней. Тюменские улицы вновь не справились с объемами воды и в некоторых районах пришлось использовать откачивающую технику.
Однако ливни существенно не подняли уровень воды в мелеющей Туре. Несмотря на то, что правительство больше не публикует гидрологический бюллетень, можно наглядно видеть, что ситуация на реке плачевная. К тому же проблемы Туры оказывают влияние также на Тобол и Иртыш, а потому вопросы проведения углубительных работ и очистки остаются актуальными.
Перевозчики грузов на дальние расстояния пользуются особенным спросом, спрос на дальнобойщиков и водителей в регионе вырос на 280-300%. Вместе с потребностью в кадрах растет и зарплата, сейчас сотрудникам готовы платить до 171 тысячи рублей.
Сегодня стало известно, что в зоне боевых действий погиб фельдшер Евгений Гайдаренко. Произошедшее стало потрясением для коллег мужчины и горожан, которым он оказывал помощь.
В зоне спецоперации медик проработал 2 года, знакомые отмечают, что мужчина очень любил свою работу готов был работать в самых тяжелых условия.