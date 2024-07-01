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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Тюмени пенсионер гуляет с автоматом, а Тура продолжает мелеть

В Тюмени пенсионер гуляет с автоматом, а Тура продолжает мелеть

1 июля 2024, 13:18
Фото: 1MI
Дайджест главных событий в Тюменской области за 1 июля.
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Дедушка с Калашниковым

Тюменские полицейские проводят проверку после сообщений тюменцев о загадочном пожилом мужчине, который ходил по городу с автоматом. Пенсионера с оружием заметили на остановке «Мост Мельникайте». Предполагается, что Калашников мог быть игрушечным, но это не точно.

Тюменцев напугал гуляющий по улице пенсионер с автоматом
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Новые имена в Тюмени

Сотрудники тюменского ЗАГСа рассказали о самых редких именах, которыми наградили горожане своих малышей. Креативные родители называли девочек Элалия, Мерона и Селима. А среди мальчиков наиболее редкими стали имена Яхья, Рубен и Мухаммадмуоз.

Известны и самые популярные имена, их список не особо меняется из года в год. Для девочек это — София, Ева и Анна, а для мальчиков — Александр, Михаил и Артем.

Самыми редкими именами малышей в Тюменской области стали Рубен и Ляйсан
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Первый день в луже

Глава Тюмени Максим Афанасьев сегодня, 1 июля, приступил к исполнению полномочий. Первым делом пришлось решать проблемы подтопления города после минувших ливней. Тюменские улицы вновь не справились с объемами воды и в некоторых районах пришлось использовать откачивающую технику.

Первый рабочий день мэра Афанасьева начался с потопа и луж в Тюмени
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Остатки Туры

Однако ливни существенно не подняли уровень воды в мелеющей Туре. Несмотря на то, что правительство больше не публикует гидрологический бюллетень, можно наглядно видеть, что ситуация на реке плачевная. К тому же проблемы Туры оказывают влияние также на Тобол и Иртыш, а потому вопросы проведения углубительных работ и очистки остаются актуальными.

Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
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Радость дальнобойщика

Перевозчики грузов на дальние расстояния пользуются особенным спросом, спрос на дальнобойщиков и водителей в регионе вырос на 280-300%. Вместе с потребностью в кадрах растет и зарплата, сейчас сотрудникам готовы платить до 171 тысячи рублей.

За год зарплаты дальнобойщиков в Тюменской области выросли до 171.8 тысячи рублей
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Тюменский фельдшер погиб на СВО

Сегодня стало известно, что в зоне боевых действий погиб фельдшер Евгений Гайдаренко. Произошедшее стало потрясением для коллег мужчины и горожан, которым он оказывал помощь.

В зоне спецоперации медик проработал 2 года, знакомые отмечают, что мужчина очень любил свою работу готов был работать в самых тяжелых условия.

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