В Тюмени пенсионер гуляет с автоматом, а Тура продолжает мелеть

Однако ливни существенно не подняли уровень воды в мелеющей Туре. Несмотря на то, что правительство больше не публикует гидрологический бюллетень, можно наглядно видеть, что ситуация на реке плачевная. К тому же проблемы Туры оказывают влияние также на Тобол и Иртыш, а потому вопросы проведения углубительных работ и очистки остаются актуальными.