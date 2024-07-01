Тюменцев напугал гуляющий по улице пенсионер с автоматом

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По словам очевидцев, пожилой мужчина стоял на остановке «Мост Мельникайте» в ожидании автобуса, после чего уехал. Видео с пенсионером с автоматом в руках тюменцы опубликовали в социальных сетях.
Пользователи под постом предположили, что «калаш» — это игрушка для внука. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что размещенная в сети информация в настоящее время проверяется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные разместили игровые автоматы, аналоги «Однорукого бандита», в 15 магазинах Ленинского и Восточного округов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье организация азартных игр, организаторов подпольного казино ищут силовики.