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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Тюменцев напугал гуляющий по улице пенсионер с автоматом

Тюменцев напугал гуляющий по улице пенсионер с автоматом

1 июля 2024, 04:05
Фото: 1MI
Необычного дедушку с автоматом Калашникова жители областной столицы заметили в воскресенье на улице Мельникайте.

По словам очевидцев, пожилой мужчина стоял на остановке «Мост Мельникайте» в ожидании автобуса, после чего уехал. Видео с пенсионером с автоматом в руках тюменцы опубликовали в социальных сетях.

Пользователи под постом предположили, что «калаш» — это игрушка для внука. В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что размещенная в сети информация в настоящее время проверяется.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные разместили игровые автоматы, аналоги «Однорукого бандита», в 15 магазинах Ленинского и Восточного округов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье организация азартных игр, организаторов подпольного казино ищут силовики.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Автомат Калашникова#УМВД России по Тюменской области#Пенсионер
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