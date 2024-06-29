Александр Моор: новые логистические коридоры будут способствовать развитию региона

Posted 29 июня, 04:53
Published 29 июня, 04:53
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Мероприятие началось с доклада «Российская экономика: барьеры и перспективы развития» кандидата экономических наук, главного экономиста государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрея Клепача. В своем выступлении эксперт отметил, что Тюменская область находится в зависимости от развития местного ТЭК. Новым драйвером роста для региона может стать поворот в Сибирь.
Такого же мнения придерживается и губернатор Александр Моор. Он напомнил, что исторически для Тюмени всегда было выгодно, когда Россия поворачивала в Сибирь.
«И если в очередной раз такая стратегия будет реализована, мы снова готовы стать пионерами. Для нас открываются новые большие возможности», — отметил глава региона.
Также Александр Моор считает, что Тюмень может стать инжиниринговым центром разработки импортозамещающих технологий для ТЭК. Кроме того, благодаря партнерству с компанией СИБУР у региона хорошие позиции для дальнейшего увеличения объемов переработки газа. Еще один важный момент в развитии субъекта — подготовка высококвалифицированных кадров для экономики.
«Это подтверждает правильность нашей стратегии, направленной на развитие вузов и создание в Тюмени современного межуниверситетского кампуса. Тюменская область должна стать привлекательной для талантливых молодых людей из других регионов, которые создадут здесь семьи, откроют бизнес и будут трудиться на благо страны», — резюмировал губернатор ТО.
Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Подготовка к строительству межвузовского кампуса началась в середине февраля. На него потратят более 32 миллиардов рублей — 17 миллиардов из федерального бюджета, 11 миллиардов — частные инвестиции, оставшаяся часть — из бюджета региона.