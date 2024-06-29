Александр Моор: новые логистические коридоры будут способствовать развитию региона

Также Александр Моор считает, что Тюмень может стать инжиниринговым центром разработки импортозамещающих технологий для ТЭК. Кроме того, благодаря партнерству с компанией СИБУР у региона хорошие позиции для дальнейшего увеличения объемов переработки газа. Еще один важный момент в развитии субъекта — подготовка высококвалифицированных кадров для экономики.