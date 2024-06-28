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Posted 28 июня, 15:23

Published 28 июня, 15:23

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

В Тюменской области обновляются дороги по популярным туристическим маршрутам

В Тюменской области обновляются дороги по популярным туристическим маршрутам

28 июня 2024, 15:23
Фото: 1MI
В Тюменской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируются не только загруженные трассы и улицы, но и дороги по популярным у туристов маршрутам. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Александр Моор.
«В рамках работ по нацпроекту уделяем особое внимание туристическим маршрутам. Ежегодно обновляем дороги к зонам отдыха, паркам и достопримечательностям», — отметил губернатор.

Александр Моор рассказал, что в этом году будет обновлена дорога по улице Барнаульская в Тюмени, в том числе на участке вдоль экопарка «Затюменский». Также в районе Медгорода будет появится новая стоянка на 100 машиномест.

Полным ходом продолжаются дорожно-ремонтные работы на Салаирском тракте, который ведет к термальным источникам и базам отдыха. Движение по обновленному участку планируют запустить уже к середине следующего месяца.

«Отмечу продуманную схему организации движения на время ремонта. Несмотря на большой поток туристов и дачников, проблем с проездом данного участка нет», — обратил внимание Моор.

Продолжаются работы и на подъезде к Тобольску через поселок Прииртышский, по которому туристы попадают в парк «Ермаково поле». Здесь подрядчику предстоит обновить 8 км дорожного полотна, а также обустроить тротуары и поставить остановки.

Национальный проект ориентирован на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной целевой показатель проекта — обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85%. Тюменская область принимает участие в реализации проекта с 2017 года, когда федеральный проект реализовывался лишь в 38 крупнейших субъектах страны.

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