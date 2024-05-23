В ГУС Тюменской области рассказали о главных задачах и механизмах КРТ

Posted 23 мая, 12:23
Published 23 мая, 12:23
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
На сегодня в области заключено всего 24 договора КРТ. Из них 17 проектов реализуются на территориях существующей жилой застройки. Общая площадь таких проектов 268 га. В эти границы включены 132 дома, которые признаны аварийными.
«Основной объём КРТ жилой застройки сосредоточен в областной столице. Перед нами стоит задача весь аварийный фон, выявленный до 2022 года, расселить через механизмы комплексного развития территорий. Чтобы люди из аварийного жилья переехали в комфортные условия», — отметил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
Строительство социальной инфраструктуры
Павел Перевалов подчеркнул, что в ближайшие 3 года в Тюменской области за счёт бюджета запланированы к строительству 34 социальных объекта. Новый механизм КРТ позволяет заниматься развитием инфраструктуры жилых районов и частным застройщикам. Директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации г. Тюмени Дмитрий Иванов отдельно остановился на развитии социальной инфраструктуры. В рамках договоров прописаны условия по передаче застройщиками в муниципальную собственность либо построенных социальных объектов, либо земельных участков, под их строительство. В настоящий момент по 17 проектам предусмотрено строительство 34 социальных объектов.
«Из 17 детских садов, которые предусмотрены действующими договорами КРТ, 10 садов в встроено-пристроенных помещениях по условиям договоров будут построены застройщиками и переданы в муниципальную собственность бесплатно. На мой взгляд, это обоюдно положительная история. Муниципалитет получает детские сады, а сторона по договору повышает привлекательность района», — подчеркнул Дмитрий Иванов.
В рамках КРТ застройщики взяли на себя социальные обязательства по строительству библиотек, пунктов полиции, спортивных объектов и объектов здравоохранения. Прорабатываются вопросы строительства и более капиталоёмких объектов, в том числе школ.
«Сегодня нам с вами нужно обсуждать механизмы, в рамках которых не только вы, как застройщики, берёте на себя обязательства на строительство социальных объектов, но и механизмы софинансирования со стороны бюджета строительства этих объектов. Мы к обсуждению готовы», — пригласил к диалогу Павел Перевалов.
Улучшение условий проживания.
В проекты комплексного развития территорий включаются и объекты благоустройства. Застройщики создают спортивные зоны, зелёные уголки и набережные. Благодаря КРТ в заречной части г. Тюмени появится бульвар им. А. Ольховского. Механизм комплексного развития территорий позволил застройщикам приступить к проектированию пешеходного моста через р. Тура.