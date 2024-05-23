В ГУС Тюменской области рассказали о главных задачах и механизмах КРТ

«Сегодня нам с вами нужно обсуждать механизмы, в рамках которых не только вы, как застройщики, берёте на себя обязательства на строительство социальных объектов, но и механизмы софинансирования со стороны бюджета строительства этих объектов. Мы к обсуждению готовы», — пригласил к диалогу Павел Перевалов.