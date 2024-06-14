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Published Сегодня, 10:11

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Updated Сегодня, 10:13

Экономист заявил, что высокие цены на нефть спасут курс рубля

Экономист объяснил тюменцам, как высокие цены на нефть повлияют на курс рубля

14 июня 2024, 10:11
Фото: 1MI

Экономист заявил, что высокие цены на нефть спасут курс рубля

Предложение валюты со стороны экспорта и спрос импортеров на валюту будут определять курс рубля после адаптации к новым условиям. Свое мнение об этой методике высказал экономист.

По мнению экономиста Никиты Масленникова, новая методика не должна подтолкнуть в стране инфляцию, но доллар к концу года все же может подрасти до 95 рублей. О последствиях для российской экономики введенных США санкциях он рассказал «Новым Известиям».

Будут ли большие колебания курса?

Период адаптации займет одну-две недели. По данным на май, доля внебиржевых торгов занимала 58%, что немало для торгового оборота.

Масленников уверен, что никаких серьезных последствий ждать не стоит, так как механизм внебиржевых торгов отрабатывался еще с сентября 2022 года. Он не вводился, так как не было необходимости.

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Действия Центробанка: оценка экономиста

По мнению экономиста, очень важен тот факт, что Центробанк сообщает о всех изменениях. Однако нужно, чтобы ЦБ сохранил курс рубля единым и не допустил его множественности.

Также Масленников отметил, что теперь нужно привыкать получать курс валют не по утру, а в 15:30 по московскому времени. Сейчас курсовая стоимость будет определяться на основании выборки валютных операций, а не на основании биржевых торгов.

Вчера была паника, на которой некоторые банки пытались заработать, но сегодня она начала сходить. Экономист отметил, что многие спекулянты уже успокоились.

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Параметры определения курса рубля и их риски

По мнению Масленникова, санкции на ход торгов существенно не повлияют. По большей части курс будет определяться фундаментальными показателями — предложением валюты за счет экспорта и спросом импортеров на валюту.

Но есть и риски. Так как международные расчеты тоже адаптируются, санкционное давление может усилиться. Поэтому могут возникнуть колебательные курсовые движения.

Влияние цен на нефть на курс рубля

Экономист считает, что нефть может помочь, несмотря на то, что сейчас она стоит 79 долларов за баррель. Во второй половине года ее цена вырастет, предположительно, до 85-89 долларов, что вполне позволит переиграть ослабление, но быстрых прорывов в плане ответа на санкции ожидать не стоит.

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Он также отметил, что существенного ослабления курса рубля нет. Все предыдущие прогнозы делались с учетом сегодняшних рисков, но к концу года, все же, возможны перепады.

Не стоит ждать и того, что курс валют резко передаст эффект от своего ослабления на инфляцию. Это точно не произойдет в ближайшие несколько месяцев, однако есть базовые факторы, которые провоцируют инфляционное давление.

К ним экономист отнес отставание предложения от спроса и высокую кредитную активность. Однако ситуация станет яснее в июле.

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Можно ли отказаться от доллара?

По словам экономиста, доля доллара в оплате экспорта составляет 24-26% — это исторический минимум. А импортерам часто нужна валюта.

Ожидается большой риск, что возможны очередные сбои с поставками на рынок важных лекарств и строительной продукции. Это, в свою очередь, сказывается на инвестактивности.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы бросились скупать доллары из-за санкций США. Во многих банках наблюдается повышенный спрос на валюту.

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#Любовь Селезнева#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Нефть#Санкции#Курс валюты#Доллар#Курс рубля
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