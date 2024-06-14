Экономист объяснил тюменцам, как высокие цены на нефть повлияют на курс рубля

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По мнению экономиста Никиты Масленникова, новая методика не должна подтолкнуть в стране инфляцию, но доллар к концу года все же может подрасти до 95 рублей. О последствиях для российской экономики введенных США санкциях он рассказал «Новым Известиям».
Период адаптации займет одну-две недели. По данным на май, доля внебиржевых торгов занимала 58%, что немало для торгового оборота.
Масленников уверен, что никаких серьезных последствий ждать не стоит, так как механизм внебиржевых торгов отрабатывался еще с сентября 2022 года. Он не вводился, так как не было необходимости.
По мнению экономиста, очень важен тот факт, что Центробанк сообщает о всех изменениях. Однако нужно, чтобы ЦБ сохранил курс рубля единым и не допустил его множественности.
Также Масленников отметил, что теперь нужно привыкать получать курс валют не по утру, а в 15:30 по московскому времени. Сейчас курсовая стоимость будет определяться на основании выборки валютных операций, а не на основании биржевых торгов.
Вчера была паника, на которой некоторые банки пытались заработать, но сегодня она начала сходить. Экономист отметил, что многие спекулянты уже успокоились.
По мнению Масленникова, санкции на ход торгов существенно не повлияют. По большей части курс будет определяться фундаментальными показателями — предложением валюты за счет экспорта и спросом импортеров на валюту.
Но есть и риски. Так как международные расчеты тоже адаптируются, санкционное давление может усилиться. Поэтому могут возникнуть колебательные курсовые движения.
Экономист считает, что нефть может помочь, несмотря на то, что сейчас она стоит 79 долларов за баррель. Во второй половине года ее цена вырастет, предположительно, до 85-89 долларов, что вполне позволит переиграть ослабление, но быстрых прорывов в плане ответа на санкции ожидать не стоит.
Он также отметил, что существенного ослабления курса рубля нет. Все предыдущие прогнозы делались с учетом сегодняшних рисков, но к концу года, все же, возможны перепады.
Не стоит ждать и того, что курс валют резко передаст эффект от своего ослабления на инфляцию. Это точно не произойдет в ближайшие несколько месяцев, однако есть базовые факторы, которые провоцируют инфляционное давление.
К ним экономист отнес отставание предложения от спроса и высокую кредитную активность. Однако ситуация станет яснее в июле.
По словам экономиста, доля доллара в оплате экспорта составляет 24-26% — это исторический минимум. А импортерам часто нужна валюта.
Ожидается большой риск, что возможны очередные сбои с поставками на рынок важных лекарств и строительной продукции. Это, в свою очередь, сказывается на инвестактивности.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы бросились скупать доллары из-за санкций США. Во многих банках наблюдается повышенный спрос на валюту.