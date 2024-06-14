Экономист объяснил тюменцам, как высокие цены на нефть повлияют на курс рубля

Экономист считает, что нефть может помочь, несмотря на то, что сейчас она стоит 79 долларов за баррель. Во второй половине года ее цена вырастет, предположительно, до 85-89 долларов, что вполне позволит переиграть ослабление, но быстрых прорывов в плане ответа на санкции ожидать не стоит.