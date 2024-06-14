Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В районе Воронинских горок в Тюмени загорелся автобус. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.
В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 13:22. Огонь возник в моторном отсеке. На месте работают две единицы техники и шесть огнеборцев. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее «Наш город» писал, что у моста Стрела в Тюмени сгорела легковушка. Горящую машину тушили шесть человек.