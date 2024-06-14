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В Тюмени посреди дороги загорелся автобус

В районе Воронинских горок в Тюмени загорелся автобус. ВИДЕО

14 июня 2024, 09:07
Фото: 1MI

В Тюмени посреди дороги загорелся автобус

Огонь охватил автобус полностью. Все пассажиры успели выйти.

В районе Воронинских горок в Тюмени загорелся автобус. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Видео: ЧП Тюмень / Телеграм

В МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 13:22. Огонь возник в моторном отсеке. На месте работают две единицы техники и шесть огнеборцев. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее «Наш город» писал, что у моста Стрела в Тюмени сгорела легковушка. Горящую машину тушили шесть человек.

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