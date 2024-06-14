Новый тренд: тюменцы начали массово устанавливать в квартирах парящие потолки

По сравнению с 2023 годом на 50% увеличился спрос на услугу по удалению старых обоев, на 118% — старых напольных покрытий, в четыре раза — на демонтаж вентиляции. Одновременно с этим возрос уровень спроса на услуги укладки ламината, линолеума, паркета и плитки — от 114 до 209%. Также стали чаще тюменцы интересоваться услугами поклейки обоев (на 85%), покраски стен (на 370%), укладки плитки на стены (на 224%).