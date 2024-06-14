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В Тюмени в 7 раз увеличился спрос на парящие потолки

Новый тренд: тюменцы начали массово устанавливать в квартирах парящие потолки

14 июня 2024, 07:18
Фото: 1MI

В Тюмени в 7 раз увеличился спрос на парящие потолки

Жители Тюмени стали чаще заказывать при ремонте в квартирах парящие потолки. За последний год уровень спроса на них возрос в 7 раз, а на покраску — на 173%. Об этом сообщили аналитики «Авито Услуги».

По сравнению с 2023 годом на 50% увеличился спрос на услугу по удалению старых обоев, на 118% — старых напольных покрытий, в четыре раза — на демонтаж вентиляции. Одновременно с этим возрос уровень спроса на услуги укладки ламината, линолеума, паркета и плитки — от 114 до 209%. Также стали чаще тюменцы интересоваться услугами поклейки обоев (на 85%), покраски стен (на 370%), укладки плитки на стены (на 224%).

«Тюменцы все чаще делегируют ремонтные работы специалистам — как отдельным мастерам, так и целым ремонтным бригадам. Тренды на дизайн регулярно меняются, поэтому специалисты подстраиваются под желания заказчиков и предлагают новые услуги», — отметила руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области строительные материалы в среднем подорожали от 3 до 50%. Более чем 50% поднялись цены на теплоизоляции и силиконы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Сфера услуг#Авито
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