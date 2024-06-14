Новый тренд: тюменцы начали массово устанавливать в квартирах парящие потолки

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По сравнению с 2023 годом на 50% увеличился спрос на услугу по удалению старых обоев, на 118% — старых напольных покрытий, в четыре раза — на демонтаж вентиляции. Одновременно с этим возрос уровень спроса на услуги укладки ламината, линолеума, паркета и плитки — от 114 до 209%. Также стали чаще тюменцы интересоваться услугами поклейки обоев (на 85%), покраски стен (на 370%), укладки плитки на стены (на 224%).
«Тюменцы все чаще делегируют ремонтные работы специалистам — как отдельным мастерам, так и целым ремонтным бригадам. Тренды на дизайн регулярно меняются, поэтому специалисты подстраиваются под желания заказчиков и предлагают новые услуги», — отметила руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области строительные материалы в среднем подорожали от 3 до 50%. Более чем 50% поднялись цены на теплоизоляции и силиконы.