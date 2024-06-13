Погода даст жару: тюменцев предупредили о грозах и дождях

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Сегодня, 13 июня, в Тюмени ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом предупреждает Телеграм-канал «Оповещение 72».
«Температура воздуха +27+32. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, при грозе порывы могут достигать 18 м/с». — указано в сообщении.
Погода в Тюменской области будет жаркой до конца недели. На выходных также пройдут дожди, в дневное время температура воздуха поднимется до +34 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что цены на мороженое в Тюмени выросли на 15-25%. Сильнее всего подорожало шоколадное мороженое.