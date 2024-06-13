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Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В Тюмени ожидаются грозы и дожди

Погода даст жару: тюменцев предупредили о грозах и дождях

13 июня 2024, 03:43
Фото: 1MI

В Тюмени ожидаются грозы и дожди

Несмотря на ожидаемые грозы, воздух прогреется до 32 градусов. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Сегодня, 13 июня, в Тюмени ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом предупреждает Телеграм-канал «Оповещение 72».

«Температура воздуха +27+32. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, при грозе порывы могут достигать 18 м/с». — указано в сообщении.
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Погода в Тюменской области будет жаркой до конца недели. На выходных также пройдут дожди, в дневное время температура воздуха поднимется до +34 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что цены на мороженое в Тюмени выросли на 15-25%. Сильнее всего подорожало шоколадное мороженое.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Прогнозы#Дождь#Жара#Гроза
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