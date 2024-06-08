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Мама пропавших в уральском лесу детей из Тюмени дважды терялась во время поисков

Терялась дважды: мама Вики и Гриши во время поисков заблудилась в лесу

8 июня 2024, 08:46
Фото: 1MI

Мама пропавших в уральском лесу детей из Тюмени дважды терялась во время поисков

Мама Вики и Гриши, найденных сегодня утром в уральском лесу, сама дважды терялась во время поисков детей.
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Дети

Первый раз Альфия заблудилась в лесу одна — в районе, где ребят видели местные лесорубы. Женщина долго ходила по лесу, дорогу нашла только благодаря шуму трактора, проезжавшего мимо лесного массива.

Второй раз Альфия заблудилась в компании сотрудницы полиции. Мобильная связь не работала — возможности позвонить кому-либо не было.

«Они видели и самолеты, и вертолеты. Плутали долго, потом заметили свежие следы от автомобилей, пошли по ним, но в лесу следы пропали. Стали ориентироваться на царапины, сломанные ветки и так вышли из леса, но совсем с другой стороны. Дошли до трассы, там их уже нашли», — рассказал источник, близкий к поисковой операции, Ура.ру.
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