Терялась дважды: мама Вики и Гриши во время поисков заблудилась в лесу

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Первый раз Альфия заблудилась в лесу одна — в районе, где ребят видели местные лесорубы. Женщина долго ходила по лесу, дорогу нашла только благодаря шуму трактора, проезжавшего мимо лесного массива.
Второй раз Альфия заблудилась в компании сотрудницы полиции. Мобильная связь не работала — возможности позвонить кому-либо не было.
«Они видели и самолеты, и вертолеты. Плутали долго, потом заметили свежие следы от автомобилей, пошли по ним, но в лесу следы пропали. Стали ориентироваться на царапины, сломанные ветки и так вышли из леса, но совсем с другой стороны. Дошли до трассы, там их уже нашли», — рассказал источник, близкий к поисковой операции, Ура.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что Вику и Гришу в настоящее время транспортируют на вертолете в Тюмень в одну из городских больниц. Ребят сопровождают медики.