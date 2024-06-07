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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Радиус поисков пропавших детей из Тюмени увеличился до 20 км

Радиус поисков пропавших детей из Тюмени увеличился до 20 км

7 июня 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени продолжают поисковую операцию подростков из Тюмени, которые заблудились в лесу Свердловской области. Радиус поисков увеличен на 20 километров, сообщают спасатели.
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Дети

Сейчас к поискам подключился московский специалист Сергей Клецин. Он рассказал о сложностях в поиске Виктории и Григория Крепп.

«Сложность поисков обуславливается природными условиями. Лес большой и изначально упущено время — к нам обратились только спустя два дня. Сложность еще и в том, что сами дети могли перемещаться как угодно, нам неизвестна их траектория. И мы не исключаем никакой версии, включая криминал», — цитирует ura.ru эксперта.

Правоохранители и волонтеры не исключают, что дети могли двигаться в сторону Тугулыма.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе пропажи детей заметили медведя.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Поиск
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