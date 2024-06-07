Радиус поисков пропавших детей из Тюмени увеличился до 20 км

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Сейчас к поискам подключился московский специалист Сергей Клецин. Он рассказал о сложностях в поиске Виктории и Григория Крепп.
«Сложность поисков обуславливается природными условиями. Лес большой и изначально упущено время — к нам обратились только спустя два дня. Сложность еще и в том, что сами дети могли перемещаться как угодно, нам неизвестна их траектория. И мы не исключаем никакой версии, включая криминал», — цитирует ura.ru эксперта.
Правоохранители и волонтеры не исключают, что дети могли двигаться в сторону Тугулыма.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе пропажи детей заметили медведя.