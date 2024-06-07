«Хищник что-то защищал»: в районе пропажи детей из Тюмени заметили медведя

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
«Кинологи с двумя собаками уехали на место, где этой ночью видели медведя. Хищник не уходил с места, ему мигали и сигналили фарами. Животное словно что-то защищало», — сообщили кинологи Ура.Ру.
Особую тревогу у поисковиков вызывает тот факт, что в этом же районе были обнаружены детские следы.
Отметим, в настоящее время в поисковой операции задействованы порядка 200 человек, в числе которых сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, волонтеры, добровольцы. В пешем порядке проверено уже около 15-20 километров в радиусе предполагаемого места пропажи детей. Также привлечены средства авиации — квадрокоптеры и вертолет Ми-8. По данным МВД по Свердловской области, если позволит погода, то к поиску детей подключат в течение дня еще два вертолета с тепловизорами.
Напомним, десятилетняя Вика и двенадцатилетний Гриша Крепп пропали вечером 4 июня в деревне Бурмакина Слободо-Туринского района. Дети отправили на рыбалку с дедушкой, в итоге заблудились в лесу. Пенсионер выбрался из леса, внуки — нет. Вместе с ребятами находились две собаки породы бигль.