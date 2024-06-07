«Хищник что-то защищал»: в районе пропажи детей из Тюмени заметили медведя

Отметим, в настоящее время в поисковой операции задействованы порядка 200 человек, в числе которых сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, волонтеры, добровольцы. В пешем порядке проверено уже около 15-20 километров в радиусе предполагаемого места пропажи детей. Также привлечены средства авиации — квадрокоптеры и вертолет Ми-8. По данным МВД по Свердловской области, если позволит погода, то к поиску детей подключат в течение дня еще два вертолета с тепловизорами.