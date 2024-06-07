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В свердловском лесу, где пропали тюменские дети, заметили медведя

«Хищник что-то защищал»: в районе пропажи детей из Тюмени заметили медведя

7 июня 2024, 08:46
Фото: 1MI

В свердловском лесу, где пропали тюменские дети, заметили медведя

Тревожные новости пришли от кинологов, ведущих поиск пропавших в лесу в Свердловской области 12-летнего Григория и его 10-летней сестры Виктории из Тюмени. В лесном массиве, где заблудились дети, заметили медведя.
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Дети
«Кинологи с двумя собаками уехали на место, где этой ночью видели медведя. Хищник не уходил с места, ему мигали и сигналили фарами. Животное словно что-то защищало», — сообщили кинологи Ура.Ру.

Особую тревогу у поисковиков вызывает тот факт, что в этом же районе были обнаружены детские следы.

Отметим, в настоящее время в поисковой операции задействованы порядка 200 человек, в числе которых сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, волонтеры, добровольцы. В пешем порядке проверено уже около 15-20 километров в радиусе предполагаемого места пропажи детей. Также привлечены средства авиации — квадрокоптеры и вертолет Ми-8. По данным МВД по Свердловской области, если позволит погода, то к поиску детей подключат в течение дня еще два вертолета с тепловизорами.

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Напомним, десятилетняя Вика и двенадцатилетний Гриша Крепп пропали вечером 4 июня в деревне Бурмакина Слободо-Туринского района. Дети отправили на рыбалку с дедушкой, в итоге заблудились в лесу. Пенсионер выбрался из леса, внуки — нет. Вместе с ребятами находились две собаки породы бигль.

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