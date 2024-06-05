В Тюмени бьют рекорды на ЕГЭ, а неожиданная смерть шокировала весь город

До этого Сергей с другом выпивал у себя дома, а после звонка подруги поехал в местный бар, где подрался с другими посетителями. Их разняла и выгнала охрана. После этого скандалить с Сергеем начала подруга. Тогда он, будучи пьяным, перелез через ограждение и прыгнул с моста.