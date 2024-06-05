В Тюмени бьют рекорды на ЕГЭ, а неожиданная смерть шокировала весь город

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В Тюмени один из местных силовиков может пойти на повышение и возглавить Следственный Комитет в Югре. Речь идет о заме главы СКР по Тюмени Дмитрии Шермане. У его коллеги — главы Югорского СК истекает срок полномочий, а на его место как раз должен прийти Шерман.
Сам же Шерман приехал из ХМАО в Тюмень в 2023 году, а сейчас, по сообщениям инсайдеров, либо знал, что его вернут домой на новую должность, либо сам изъявил желание.
После сезона паводков реки Тюменской области продолжают мелеть. Тура продолжает стремительно мелеть. Уровень воды падает более чем на 20 сантиметров в сутки. Но при этом остаются затопленными около 435 домов, более 2800 приусадебных участков, 146 дачных домиков и 34 участка дорог.
Река Ишим при этом, практически не убывает, а держится на уровне 1034 сантиметра, а это даже не близко к критическому показателю в 960.
Прибывает сейчас только река Иртыш на территории Тобольска, Увата и Демьянского, в среднем на 2-3 сантиметра. Уровень воды здесь постепенно приближается к критическим показателям.
Весь город в ужасе от обстоятельств гибели 22-летнего тюменца Сергея. Он, будучи с друзьями, демонстративно прыгнул с моста прямо в реку Тура. При этом его тело до сих пор ищут.
До этого Сергей с другом выпивал у себя дома, а после звонка подруги поехал в местный бар, где подрался с другими посетителями. Их разняла и выгнала охрана. После этого скандалить с Сергеем начала подруга. Тогда он, будучи пьяным, перелез через ограждение и прыгнул с моста.
Друг прыгнул в воду за ним с набережной, но догнать не смог. Увидев катер береговой охраны обратился к ним.
Шансов на выживание у Сергея практически нет. Об ужасном случае матери Сергея сообщила подруга по его телефону.
Александр Моор поделился хорошей новостью в своем телеграм-канале по поводу сдачи ЕГЭ в регионе. Здесь уже появились первые стобалльники. По результатам экзаменов химии, литературы и географии сдали экзамены на 100 баллов — 23 ученика. Больше всего — 16 человек, получили такой результат по химии, что является историческим рекордом региона.
Губернатор же пообещал выплатить всем стобалльникам 100 тысяч рублей. Как уже имеющемся, так и будущим.
В Тюмени на самолет не пустили студентку — педиатра. Она опоздала на рейс на минуту на перронный автобус. Лететь она планировала в Салехард на практику компанией «Ямал».
При этом мнения об опоздании студентки разделили тюменцев. Некоторые сказали, что приезжать в аэропорт нужно заранее, другие, наоборот решили, что компания могла бы пойти на встречу девушке.