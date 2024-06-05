Студентку-педиатра в Тюмени не пустили на рейс до Салехарда из-за минутного опоздания

Однако большая часть комментаторов не поддержали женщину и ее дочку, указав на то, что аэропорт приезжать нужно заблаговременно и, как говорится «семеро одного не ждут». Некоторые вовсе не поверили в реальность истории и лишь единицы отнеслись к произошедшему с пониманием и подчеркнули, что представители авиакомпании могли бы отнестись к случившемуся с большей человечностью и помочь девушке.