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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:16

Студентку-педиатра не пустили на рейс до Салехарда из-за минутного опоздания.

Студентку-педиатра в Тюмени не пустили на рейс до Салехарда из-за минутного опоздания

5 июня 2024, 05:14
Фото: 1MI
Студентку-педиатра не пустили на рейс до Салехарда из-за минутного опоздания.

Студентку-педиатра не пустили на рейс до Салехарда из-за минутного опоздания

Девушка планировала полететь на практику в Салехард авиакомпанией «Ямал». Онра уже прошла досмотр, но на минут у опоздала на перронный автобус из-за чего ей отказали в посадке на самолет.

О произошедшем рассказала мама студентки, которая была возмущена позицией авиакомпании — через минуту после отправки автобуса до самолета, в аэропорту решили не возвращать транспорт для посадки еще одного пассажира.

«Дочка опоздала на одну минуту до отправления автобуса из накопителя к самолёту. Она успела пройти досмотр и именно на посадке ей сказали, что автобус ушёл минуту назад, ничем не можем вам помочь», — рассказывает в социальных сетях женщина.

Однако большая часть комментаторов не поддержали женщину и ее дочку, указав на то, что аэропорт приезжать нужно заблаговременно и, как говорится «семеро одного не ждут». Некоторые вовсе не поверили в реальность истории и лишь единицы отнеслись к произошедшему с пониманием и подчеркнули, что представители авиакомпании могли бы отнестись к случившемуся с большей человечностью и помочь девушке.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в тюменском аэропорту Рощино оштрафовали 19-летнего пассажира за курение в самолете, парня выдали датчики дыма, сработавшие в туалете лайнера.

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