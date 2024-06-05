Студентку-педиатра в Тюмени не пустили на рейс до Салехарда из-за минутного опоздания

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
О произошедшем рассказала мама студентки, которая была возмущена позицией авиакомпании — через минуту после отправки автобуса до самолета, в аэропорту решили не возвращать транспорт для посадки еще одного пассажира.
«Дочка опоздала на одну минуту до отправления автобуса из накопителя к самолёту. Она успела пройти досмотр и именно на посадке ей сказали, что автобус ушёл минуту назад, ничем не можем вам помочь», — рассказывает в социальных сетях женщина.
Однако большая часть комментаторов не поддержали женщину и ее дочку, указав на то, что аэропорт приезжать нужно заблаговременно и, как говорится «семеро одного не ждут». Некоторые вовсе не поверили в реальность истории и лишь единицы отнеслись к произошедшему с пониманием и подчеркнули, что представители авиакомпании могли бы отнестись к случившемуся с большей человечностью и помочь девушке.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в тюменском аэропорту Рощино оштрафовали 19-летнего пассажира за курение в самолете, парня выдали датчики дыма, сработавшие в туалете лайнера.