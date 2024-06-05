Следственный комитет в ХМАО может возглавить тюменский силовик

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
О вероятном скором назначении Шермана сообщают инсайдеры URA.RU. Один из них указывает на то, что тюменский силовик сам мог изъявить желание вернуться в ХМАО, ведь он прибыл оттуда в Тюмень в 2023 году, а до этого числился заместителем главы СК В ХМАО.
Источники говорят о том, что он мог знать о том, что перевод в областную столицу будет временным, а потому семья Шермана так и осталась жить в ХМАО. А в скором времени срок полномочий действующего главы Югра подойдет к концу и это место может занять хорошо себя зарекомендовавший в профессиональной сфере Шерман.
Ранее «Наш город» сообщал о том, кто может возглавить администрацию Тюмени после отставки Руслана Кухарка. Эксперты выдвигают три главных кандидатуры.