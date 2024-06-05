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СК в ХМАО может возглавить тюменский силовик

Следственный комитет в ХМАО может возглавить тюменский силовик

5 июня 2024, 04:29
Фото: 1MI
СК в ХМАО может возглавить тюменский силовик
Заместителю главы СКР по Тюменской области Дмитрию Шерману пророчат повышение переезд в ХМАО, срок полномочий которого истекает. Инсайдеры говорят о том, что силовик может возглавить ведомства в Югре.

О вероятном скором назначении Шермана сообщают инсайдеры URA.RU. Один из них указывает на то, что тюменский силовик сам мог изъявить желание вернуться в ХМАО, ведь он прибыл оттуда в Тюмень в 2023 году, а до этого числился заместителем главы СК В ХМАО.

Источники говорят о том, что он мог знать о том, что перевод в областную столицу будет временным, а потому семья Шермана так и осталась жить в ХМАО. А в скором времени срок полномочий действующего главы Югра подойдет к концу и это место может занять хорошо себя зарекомендовавший в профессиональной сфере Шерман.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, кто может возглавить администрацию Тюмени после отставки Руслана Кухарка. Эксперты выдвигают три главных кандидатуры.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Кадровые изменения#Силовые структуры#СКР
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