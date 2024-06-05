Следственный комитет в ХМАО может возглавить тюменский силовик

Источники говорят о том, что он мог знать о том, что перевод в областную столицу будет временным, а потому семья Шермана так и осталась жить в ХМАО. А в скором времени срок полномочий действующего главы Югра подойдет к концу и это место может занять хорошо себя зарекомендовавший в профессиональной сфере Шерман.