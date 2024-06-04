«Силовик, тоболяк или женщина»: кто станет главой администрации Тюмени?

На собрании депутатов при снятии полномочий с Руслана Кухарука также было принято решение о назначение человека, который будет временно исполнять его обязанности, им стал первый замглавы Петр Вагин. Когда Кухарук сменял нынешнего губернатора Тюменской области Александра Моора на посту главы Тюмени, он также был сначала объявлен его врио, а после этого его выбрали депутаты, что повышает вероятность занятия Вагиным освободившегося места.