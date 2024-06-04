«Силовик, тоболяк или женщина»: кто станет главой администрации Тюмени?

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
До 25 июня кандидаты могут подавать заявки на пост главы города Тюмени. Выборы, в которых примут участие депутаты городской Думы пройдут 27 июня. В состав конкурсной комиссии войдут 16 человек. От городской Думы участие будут принимать 4 депутата партии «Единая Россия» и по одному представителю от партий ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — за правду». На выборах 2023 года соотношение партий было аналогичным, как того требуют условия, однако список представителей отличался.
Сейчас подать заявку может гражданин, которому уже исполнился 21 год, он не имеет судимостей и не ограничен в праве быть главой муниципалитета, эта информация указана в решении Тюменской городской Думы от 01.06.2024 N 103.
Несмотря на то, что конкурс только объявлен, в политических кругах уже ходят слухи о том, кто может занять место главы города. «Наш город» совместно с политологом Максимом Дерябиным рассмотрим каждую из кандидатур.
На собрании депутатов при снятии полномочий с Руслана Кухарука также было принято решение о назначение человека, который будет временно исполнять его обязанности, им стал первый замглавы Петр Вагин. Когда Кухарук сменял нынешнего губернатора Тюменской области Александра Моора на посту главы Тюмени, он также был сначала объявлен его врио, а после этого его выбрали депутаты, что повышает вероятность занятия Вагиным освободившегося места.
«Но на деле его кандидатура может быть спорной, учитывая биографию. Назначение Вагина будет связываться с усилением контроля и позиций правоохранителей, чем будут довольны не все», — отмечает политолог.
Действительно, Вагин с 2015 года работал начальником полиции города Тюмени, а к 2019 году его перевели на должность зама главы УМВД Северной Осетии-Алании. Но уже через год он вернулся в Тюмень, но уже не в полицию, а в администрацию, где курирует вопросы безопасности и потребительского рынка города.
«Вагин — не тот человек, которого выбирают единогласно. Такое назначение вызовет очень много вопросов и последствиями станут существенные кадровые перестановки. А у администрации сейчас главная задача — исполнение воли губернатора по объединению города и районов в одну агломерацию», — рассуждает Дерябин.
Однако эксперт также отмечает, что влияние политика отрицать нельзя и вероятность его назначения достаточно высока.
По мнению политолога, наиболее логичным будет назначение действующего главы Тобольска Максима Афанасьева, который уже отличился на политическом поприще, как хороший хозяйственник. Общественник Алексей Савоськин убежден, что в лице Афанасьева губернатор региона Александр Моор может обрести надежный тыл. С этим согласен и политолог Дерябин, он отмечает, что Афанасьев славится своим умением урегулировать конфликты и четко выполнять поставленные задачи. К тому же до 2019 года, когда Афанасьева назначили главой Тобольска, он был замом главы Тюмени.
«Афанасьев из команды Моора, а потому закономерно, что его ждет повышение. На фоне серьезного пласта задач, поставленных перед властью, кандидатура опытного управленца и хорошего хозяйственника выглядит сильно», — считает Дерябин.
Однако главу Тобольска переизбрали совсем недавно и его перевод в Тюмень может выглядеть спорно, к тому же найти Афанасьеву достойную замену будет проблематично.
Спикер гордумы также рассматривается на должность главы города, однако важно понимать, что для нее переход с должности председателя городской Думы в кресло главы города будет считаться понижением, так как Дума стоит выше администрации.
«Иванова успела себя хорошо зарекомендовать в Думе и она в том числе занимается поручением губернатора. Но такая рокировка выглядит крайне сомнительно. Единственная причина которую я вижу, для назначения Ивановой — присутствие женщин у власти. У нас ушла единственная женщина-губернатор. Вместо нее могут поставить женщину — главу администрации, но это уже совсем крайности», — считает политолог.
Подводя итог, политолог говорит, что наиболее закономерным будет выглядеть назначение Афанасьева. Однако не исключено, что оно будет отложено, а обязанности продолжит нести Вагин. Хотя стоит учитывать, что политическая сфера богата на сюрпризы, а потому и кандидатуру Ивановой отметать пока точно не стоит.