Ишим на критическом уровне, Тура мелеет. Что происходит с тюменскими реками?

Сложная ситуация отмечается и на тюменской Туре, которая продолжает стремительно терять объемы. За минувшие сутки река потеряла 21 сантиметр и теперь ее уровень — 329 сантиметров при норме в 480 сантиметров. Гидролог Расаев отмечает, что такое стремительное снижение говорит о том, что состояние реки тяжелое и в этом году ее снова может ждать катастрофическое снижение водности и голое дно.