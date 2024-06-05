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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Уровень воды в тюменской Туре упал на 21 сантиметр.

Ишим на критическом уровне, Тура мелеет. Что происходит с тюменскими реками?

5 июня 2024, 04:53
Фото: 1MI
Уровень воды в тюменской Туре упал на 21 сантиметр.

Уровень воды в тюменской Туре упал на 21 сантиметр

Далеко все территории региона уже оправились от паводка, многие территории остаются затопленными. Вместе с тем в Тюмени Тура продолжает стремительно мелеть. Уровень воды падает более чем на 20 сантиметров в сутки.

В Тюменской области все еще остаются затопленными около 435 домов, более 2800 приусадебных участков, 146 дачных домиков и 34 участка дорог. Тяжелая ситуация все еще наблюдается в Абатском районе, где река Ишим опустилась лишь до показателя в 1028 сантиметров при критическом уровне в 960 сантиметров. За сутки река на этой территории снизилась лишь на 3 сантиметра.

Спокойнее обстановка в Ильинке и городе Ишим, где река убыла на 10 и 7 сантиметров соответственно.

«Сейчас с приходом теплой погоды и естественным течением реки воды вернется к привычным объемам достаточно быстро. Однако не стоит ждать от река снижения на 20 сантиметров. Поднимаются реки быстро, а убывает вода всегда неспешно», — объясняет гидролог Сергей Демченко.

Прибывает сейчас только река Иртыш на территории Тобольска, Увата и Демьянского, в среднем на 2-3 сантиметра. Уровень воды здесь постепенно приближается к критическим показателям.

Сложная ситуация отмечается и на тюменской Туре, которая продолжает стремительно терять объемы. За минувшие сутки река потеряла 21 сантиметр и теперь ее уровень — 329 сантиметров при норме в 480 сантиметров. Гидролог Расаев отмечает, что такое стремительное снижение говорит о том, что состояние реки тяжелое и в этом году ее снова может ждать катастрофическое снижение водности и голое дно.

Секреты Китая и Казахстана? Тюменская Тура начала стремительно мелеть
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что из-за паводков в Тюменской области, на регион напали полчища кровососущих насекомых. Причем репелленты от них уже не спасают.

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