Тюмень терроризируют подростки и грозит эпидемия кори

Но несмотря на это, вода не исчезает, а идет дальше. Острее становится ситуация на Оби в ХМАО и в Омской области. Сейчас уровень воды поднимается в Иртыше в районе Абатского и Тобольска, в Усть-Ишимском районе Омской области ситуация тоже до сих пор остается серьезной. В Югре же к паводку продолжают усиленно готовиться. Там Обь продолжает прибавлять.