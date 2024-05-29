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Тюмень терроризируют подростки и грозит эпидемия кори

Тюмень терроризируют подростки и грозит эпидемия кори

29 мая 2024, 14:35
Фото: 1MI
В Тюменской области отступает паводок. Вода уходит дальше, в другие области. А вот проблема с малолетними бандами в регионе все острее, хулиганы досаждают людям и переворачивают машины, в то время как бизнесмены из зависти жгут магазины конкурентов. Дайджест событий в Тюмени за 29 мая.
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Вода отступает, но идет дальше

В Тюмени продолжает стабилизироваться ситуация с паводком. По данным Обь-Иртышского УГМС, уровень всех рек Тюменской области опустился еще на несколько сантиметров — от 4 до 8. Больше всего потеряла река Тура в районе Тюмени, там уровень воды упал на 19 сантиметров за сутки.

Но несмотря на это, вода не исчезает, а идет дальше. Острее становится ситуация на Оби в ХМАО и в Омской области. Сейчас уровень воды поднимается в Иртыше в районе Абатского и Тобольска, в Усть-Ишимском районе Омской области ситуация тоже до сих пор остается серьезной. В Югре же к паводку продолжают усиленно готовиться. Там Обь продолжает прибавлять.

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Террор от подростков

В Тюмени продолжает обостряться ситуация с малолетними хулиганами. В городе и области наблюдают все больше малолетних, сбивающихся в банды и донимающих простых людей. Новостями о драках и очередных несовершеннолетних хулиганах пестрят все соцсети, некоторые даже умудряются переворачивать машины и качаться на них как на качелях. При этом из-за большого количества детей в таких бандах взрослые сторонятся их и боятся сделать замечание.

При этом на обычные драки школьников обращает внимание и глава СК Александр Бастрыкин. Он взял на контроль дело по потасовке между детьми из Тюмени, в результате которой один из участников драки — 11 летний школьник получил серьезные травмы.

Дракой малолетних школьников в Тюменской области заинтересовался глава СК Бастрыкин
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Угроза эпидемии?

В Тюмени в одном из многоквартирных домов внезапно обнаружили вспышку кори. На место сразу выехали специалисты регионального Роспотребнадзора и санитары. Пока зараженным оказался только переносчик, но врачи продолжают осматривать и опрашивать всех жителей дома и контактировавших с больным.

При этом, даже если с больным не контактировали, санитары продолжают строго рекомендовать поставить прививку от кори. Эта болезнь заразна и опасна при любом возрасте, тем более, чем старше человек, тем тяжелее он перенесет болезнь. Сообщения о просьбе вакцинироваться появились даже в чате жильцов дома.

В тюменской многоэтажке вспыхнул очаг заражения корью
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Сжег конкурента

В Тюмени бизнесмен, занимавшийся продажей одежды из зависти сжег магазин своего конкурента. Тоже занимавшейся продажей одежды Дмитрий не мог смотреть на то, что дела у его коллеги идут лучше и решился на саботаж. Нанял двух мужчин и за деньги попросил их поджечь магазин. Те разбили стекло и бросили внутрь бутылку зажигательной смеси.

Весь магазин не сгорел, но ущерб оценили в 1,7 миллионов рублей. Эту сумму зачинщик конкуренту владелице магазина выплатил. Но в колонию он по решению суда все равно отправится на полгода. Исполнители же получили по 4 и 7 месяцев.

В Тюмени бизнесмен сжег магазин конкурента
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Празднуем без алкоголя!

В Тюмени на три дня запретят продажу алкоголя. Связано это с праздничными датами. Постановление чиновники города уже подписали.

Первая дата касается Дня защиты детей — он пройдет 1 июня. Продавать спиртное не будут с 8 до 21:00. Это же повторится на День России и День молодежи — 12 и 24 июня соответственно. При этом употреблять алкоголь будет можно, как и покупать. Но только в кафе и ресторанах города.

В июне тюменцам три дня не будут продавать алкоголь
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