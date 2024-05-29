Почему ГИБДД вернула себе старое название?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Как пишут «Новые известия», 30 лет назад глав регионов в РФ стали называть губернаторами. При этом, мэров не называли городничими. Все потому, что в массовом сознании городничий — это пузатый коррупционер из пьесы Гоголя «Ревизор».
Такая же история была у званий в полиций. Власти не захотели возвращать городовых по той же причине.
В СССР возникли новые неблагозвучные термины — ГАИ и «гаишник». А затем, слова «гаишник» и «взяточник» стали синонимами в общественном сознании. Поэтому реформаторы в 1998 году переименовали ГАИ на ГИБДД, чтобы попробовать вернуть положительный имидж ведомству. Но старые привычки никуда не делись.
Межеумочному состоянию ГАИ-ГИБДД никак не помешала и реформа всего МВД в 2010 году, когда милиционеры стали полицейскими. Тогда Председатель Совета Федерации Сергей Миронов робко предложил сделать из ГИБДД дорожную полицию. Но его не послушали.
Теперь же ГАИ вернется к полному соответствию между формой и содержанием, пишут «Новые известия».