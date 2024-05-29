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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Стало известно, почему ГИБДД вернула старое название

Почему ГИБДД вернула себе старое название?

29 мая 2024, 07:02
Фото: 1MI

Стало известно, почему ГИБДД вернула старое название

Ранее СМИ сообщали, что 28 мая глава ГИБДД Михаил Черников заявил о переименовании ведомства в ГАИ. Напомним, что название ГАИ было отменено в 1998 году. Попробуем понять, в чем причина такой реформы.

 

Как пишут «Новые известия», 30 лет назад глав регионов в РФ стали называть губернаторами. При этом, мэров не называли городничими. Все потому, что в массовом сознании городничий — это пузатый коррупционер из пьесы Гоголя «Ревизор».

Такая же история была у званий в полиций. Власти не захотели возвращать городовых по той же причине.

В СССР возникли новые неблагозвучные термины — ГАИ и «гаишник». А затем, слова «гаишник» и «взяточник» стали синонимами в общественном сознании. Поэтому реформаторы в 1998 году переименовали ГАИ на ГИБДД, чтобы попробовать вернуть положительный имидж ведомству. Но старые привычки никуда не делись.

Межеумочному состоянию ГАИ-ГИБДД никак не помешала и реформа всего МВД в 2010 году, когда милиционеры стали полицейскими. Тогда Председатель Совета Федерации Сергей Миронов робко предложил сделать из ГИБДД дорожную полицию. Но его не послушали.

Теперь же ГАИ вернется к полному соответствию между формой и содержанием, пишут «Новые известия».

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#Нигина Азамова#Общество#ГИБДД#Инспекция
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