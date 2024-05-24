Подросток-мотоциклист попал в больницу после ДТП в Тобольске

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Предварительно установлено, что 34-летняя водитель «Митсубиси» при повороте налево не уступила дорогу юному мотоциклисту, который ехал ей навстречу. Подросток получил травмы.
Выяснилось, что у парня есть водительское удостоверение категории А1, но права на управление мотоциклом он не имеет, как и полиса ОСАГО. В Госавтоинспекции мотоцикл не зарегистрирован. Все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что подросток на мотоцикле влетел во внедорожник на трассе Ишим — Викулово. Его госпитализировали с травмами.