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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

В аварии в Тобольске пострадал подросток-мотоциклист

Подросток-мотоциклист попал в больницу после ДТП в Тобольске

24 мая 2024, 07:05
Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии в Тобольске пострадал подросток-мотоциклист

Авария произошла вчера на улице Ленина. Сегодня пострадавшему исполнилось 17 лет, свой День рождения он отметит в палате.

Предварительно установлено, что 34-летняя водитель «Митсубиси» при повороте налево не уступила дорогу юному мотоциклисту, который ехал ей навстречу. Подросток получил травмы.

Выяснилось, что у парня есть водительское удостоверение категории А1, но права на управление мотоциклом он не имеет, как и полиса ОСАГО. В Госавтоинспекции мотоцикл не зарегистрирован. Все обстоятельства аварии выясняются.

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Ранее «Наш город» писал, что подросток на мотоцикле влетел во внедорожник на трассе Ишим — Викулово. Его госпитализировали с травмами.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#ГИБДД#Пострадавшие#Подростки#Тобольск#Аварии#Мотоциклы
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