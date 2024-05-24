Налево запрещено: в Тюмени ликвидировали левые повороты на популярном перекрестке

Как пояснили в ГИБДД Тюменской области, теперь водителям, которые едут со стороны Харьковской следует делать разворот через дорожную развязку по Дамбовской. Автомобилистам, направляющихся в центр, следует разворачиваться за перекрестком с с улицей Курской — на расстоянии примерно 50-70-метров.