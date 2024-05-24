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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Тюмени ввели запрет на левые повороты на Мельникайте

Налево запрещено: в Тюмени ликвидировали левые повороты на популярном перекрестке

24 мая 2024, 07:33

В Тюмени ввели запрет на левые повороты на Мельникайте

В Тюмени запретили левые повороты на перекрестке улиц Мельникайте и Курской в сторону реки Туры, а также в обратном направлении.

Как пояснили в ГИБДД Тюменской области, теперь водителям, которые едут со стороны Харьковской следует делать разворот через дорожную развязку по Дамбовской. Автомобилистам, направляющихся в центр, следует разворачиваться за перекрестком с с улицей Курской — на расстоянии примерно 50-70-метров.

Водителей просят обращать внимание на установленные дорожные знаки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Ул Мельникайте#Повороты налево#Отмена левых поворотов
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