Налево запрещено: в Тюмени ликвидировали левые повороты на популярном перекрестке

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Как пояснили в ГИБДД Тюменской области, теперь водителям, которые едут со стороны Харьковской следует делать разворот через дорожную развязку по Дамбовской. Автомобилистам, направляющихся в центр, следует разворачиваться за перекрестком с с улицей Курской — на расстоянии примерно 50-70-метров.
Водителей просят обращать внимание на установленные дорожные знаки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на три месяца из-за строительства новой дороги закрыли проезд по участку автодороги от улицы Профсоюзной до Северной. Движение возобновится только 8 августа.