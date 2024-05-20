Как находиться в состоянии эмоционального равновесия

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Издание NEWIA делится пятью лайфхаками, которые позволят сохранить эмоциональное равновесие. Чрезмерно сильные хорошие и плохие эмоции способны нас выбивать из колеи, поэтому очень важно сохранять зрелое отношение к себе, к окружающим и к обстоятельствам.
Первый: необходимо брать ответственность на себя.
Очень удобно искать виноватых и винить родителей во всех грехах, оставаться в позиции жертвы, оправдывая свои поступки плохим детством, психологическими травмами. Взрослый человек вполне способен взять на себя ответственность за свою жизнь и пытаться поменять к ней свое отношение.
Лайфхак второй: живите в моменте.
Незачем ставить себе дедлайны, начинать новую жизнь с понедельника или ждать какого-то события, чтобы начать жить счастливо. Начать быть счастливым можно прямо сейчас. Потому что счастье должно идти изнутри, быть перманентным состоянием. И если внутри его нет, то никакие внешние события не создадут его. Главное — уметь находить во всем положительные стороны и радоваться мелочам, ценить то, что имеете.
Третий: вопрос выбора. Можно бесконечно искать дело своей жизни, но это не значит, что вся остальная деятельность вам не подходит. Вы можете быть отличным специалистом в нескольких направлениях. Хватит требовать от себя невероятных результатов и гнаться за размытой мечтой. В конце концов работу можно воспринимать как способ заработать на жизнь, не более. Если «не горят глаза» — единственная проблема, то это вовсе не проблема. То же самое с поиском «второй половинки» или идеальной машины.
Четвертый лайфхак: хватит ждать чего-то от окружающих. Если поступки и слова окружающих не отвечают вашим запросам, никто в этом не виноват. Ваш ребенок не обязан учиться на одни пятерки, а вторая половинка звонить вам по 20 раз за день, говорить о теплых чувствах и исполнять все ваши желания. Не обязаны родители постоянно вас баловать и поддерживать. И, напротив, если не ждать ничего от других, часто жизнь преподносит приятные сюрпризы!
Последний лайфхак: маленькие шаги — путь к большой победе. Нужно намечать цель и идти к ней маленькими шагами. Если вас не устраивает ваша работа — ищите другую. Если вас не устраивает ваш партнер — разорвите с ним отношения. Если вас не устраивает ваша внешность — ежедневно делайте что-то для себя: тренировки, уходы и прочее.
Также важно не забывать, что люди — не роботы и без эмоций им никак. Главное — не навредить себе и окружающим, впадая в чрезмерные эмоциональные реакции.