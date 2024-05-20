Как находиться в состоянии эмоционального равновесия

Третий: вопрос выбора. Можно бесконечно искать дело своей жизни, но это не значит, что вся остальная деятельность вам не подходит. Вы можете быть отличным специалистом в нескольких направлениях. Хватит требовать от себя невероятных результатов и гнаться за размытой мечтой. В конце концов работу можно воспринимать как способ заработать на жизнь, не более. Если «не горят глаза» — единственная проблема, то это вовсе не проблема. То же самое с поиском «второй половинки» или идеальной машины.