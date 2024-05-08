Эксперт Гринвальд с примерами рассказала о том, как работает «эффект Манделы»

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Подробнее об этом явлении телеканалу «Саратов 24» рассказала магистр психологических наук Марина Гринвальд. Она привела примеры, которые шокируют каждого.
История
Феномен назвал в честь защитника темнокожих — Нельсона Манделы. Именно связанный с ним исторический факт был первым ярким примером ошибочной коллективной памяти.
Большинство почему-то считают, что правозащитник Нельсон Холилада Мандела и скончался в тюрьме в 1980 году. Но это вовсе не так, он был президентом ЮАР и умер в 2013 году.
Эффекту Манделы подвержены внушаемые и впечатлительные люди, которые обладают слабым критическим мышлением.
Попасться может каждый
Несмотря на то, что многие знают, как работает это явление, они все равно могут попасть в ловушку, какими бы ни были подкованными и образованными.
К примеру, если спросить, что за танец «Сиртаки», большинство ответят, что это национальный греческий танец. Но это ошибка. Дело в том, что в 1960 году снимался фильм «Грек Зорб». Именно для этой кинокартины был придуман и «Сиртаки».
Подобная история работает и со словом «ксерокс». Многие думают, что это сам принтер, но это название бренда, а принтер — единица техники. Ловушка случилась и с памперсами, которые уже стали именем нарицательным. Хотя изначально — это название компании «Памперс», которая выпускает подгузники.
Джип (Jeep), который принадлежал Крайслеру, но мы считаем это разновидностью кузова, а не брендом. Линолеум в 1860 тоже был торговой маркой. Одеколон — Кельнская вода, было названием определенного парфюма в 1709 году.
В этих примерах большая часть вины ложится на плечи агрессивных маркетологов, которые сделали в итоги свои бренды именами нарицательными.
Еще примеры
В мультике про крокодила Гену и Чебурашку старуху Шапокляк мы помним с зонтиком. В Саранске и вовсе установлен памятник персонажа с зонтом в руках. Но в мультике никакого зонта не было.
Такая же ситуация и со значком доллара. Сколько палочек пересекают букву S? Мы помним, что две, но на самом деле она одна.
«Мы вам покажем Кузькину мать!» — кричал с трибун — кто? Хрущев ответите вы. Но подобных слов политик никогда не произносил. Также, как и Ельцин никогда не говорил в своем президентском обращении слов: «Я устал, я ухожу!». Это ложное коллективное воспоминание.
Еще одно политическое событие, которое мы помним неправильно, это то, что Екатерина II продала Аляску. На самом деле она этого не делала. Решение было принято ее правнуком Александром II. Это случилось спустя много лет после ее смерти.
К слову, Медведев тоже никогда не произносил фразу, которую мы все помним: «Денег нет, но вы держитесь».
Интересная ситуация и с шоколадом Kit-Kat. На упаковке и в рекламе между словами «кит» и «кат» нет дефиса, но почему-то мы его запомнили и уверены, что он там есть. Еще одно коллективное заблуждение. На самом деле бренд пишется так: KitKat.
Еще одно заблуждение связано с алкоголем. Коньяк считается отдельным напитком, но это на самом деле разновидность бренди. Назван сорт так в честь города Коньяк во Франции. Именно там и производят горячительный напиток.