Эксперт Гринвальд с примерами рассказала о том, как работает «эффект Манделы»

Интересная ситуация и с шоколадом Kit-Kat. На упаковке и в рекламе между словами «кит» и «кат» нет дефиса, но почему-то мы его запомнили и уверены, что он там есть. Еще одно коллективное заблуждение. На самом деле бренд пишется так: KitKat.