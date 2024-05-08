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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Ишимская порнозвезда пожаловалась на проблемы с психикой после таблеток для похудения

Ишимская порнозвезда пожаловалась на проблемы с психикой после таблеток для похудения

8 мая 2024, 10:32
Фото: 1MI
Порнозвезда из Ишима Лола Тейлор пожаловалась на психологические проблемы. Девушке даже пришлось обратиться к специалисту.

Актриса фильмов для взрослых будет лечиться при помощи психотерапевта от невроза и СДВГ, рассказала она в своем телеграм-канале.

Девушка частично связывает психологические проблемы с тем, что принимала китайские таблетки для похудения.

«Пришла на прием к психотерапевту. Невролог отправил меня к психотерапевту в связи с тем, что у меня невроз сильный и СДВГ. Как-то так», — пишет девушка.

Тейлор не в первый раз жалуются на психологические проблемы в своем блоге.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский школьник принес на урок ножи.

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#Нигина Азамова#Общество#Психология#Проблемы#Звезда
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