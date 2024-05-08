Ишимская порнозвезда пожаловалась на проблемы с психикой после таблеток для похудения

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Актриса фильмов для взрослых будет лечиться при помощи психотерапевта от невроза и СДВГ, рассказала она в своем телеграм-канале.
Девушка частично связывает психологические проблемы с тем, что принимала китайские таблетки для похудения.
«Пришла на прием к психотерапевту. Невролог отправил меня к психотерапевту в связи с тем, что у меня невроз сильный и СДВГ. Как-то так», — пишет девушка.
Тейлор не в первый раз жалуются на психологические проблемы в своем блоге.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский школьник принес на урок ножи.