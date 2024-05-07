Работники мусоросортировочного завода спасли потерянные награды тюменского школьника

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В компанию обратилась взволнованная жительница областного центра и сообщила о пропаже почти 30 медалей за победы в спортивных и интеллектуальных состязаниях, во всероссийских олимпиадах, которые ее 17-летний сын зарабатывал с детского сада до 10 класса. Награды оказались в мусорном ведре из-за импульсивного поступка подростка. К моменту, когда о происшествии стало известно, содержимое контейнеров во дворе уже забрал мусоровоз.
Большая удача, что такие небольшие предметы всё же удалось найти. По счастливому стечению обстоятельств тюменка вовремя сообщила о проблеме, машину удалось отследить и встретить. В то утро на заводе ещё были свободны бригада рабочих и участок морфологического анализа отходов, где можно изолированно выгрузить спецтехнику. Большую часть медалей нашли, процесс поиска занял около 4 часов, — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Спустя несколько дней Ольга все еще не может сдержать слез, трогательно рассказывая об этих событиях. Она не до конца верит, что большую часть наград удалось вернуть.
Огромное спасибо работникам Тюменского экологического объединения, которые обратили внимание на звонок, которые не прошли мимо и искали. В этот момент я в отчаянии была готова отправиться на поиски мусоровоза, чтобы раскопать в нём медали своими руками. Для нас это годы труда и очень памятные вещи, а сын просто не совладал с минутными эмоциями и вспылил: мальчики есть мальчики. Возвращенные медали я очистила и привела в порядок, но сыну пока не рассказала. Будет сюрприз, — поделилась тюменка Ольга.