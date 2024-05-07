Работники мусоросортировочного завода спасли потерянные награды тюменского школьника

В компанию обратилась взволнованная жительница областного центра и сообщила о пропаже почти 30 медалей за победы в спортивных и интеллектуальных состязаниях, во всероссийских олимпиадах, которые ее 17-летний сын зарабатывал с детского сада до 10 класса. Награды оказались в мусорном ведре из-за импульсивного поступка подростка. К моменту, когда о происшествии стало известно, содержимое контейнеров во дворе уже забрал мусоровоз.