Бюджет Тюмени стал рекордным по расходам и доходам в 2023 году

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Бюджет Тюмени за 2023 год стал рекордным по доходам и расходам за последние несколько лет. Об этом сообщил директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук РБК Тюмень.
Сумма доходов составила 44.8 миллиарда рублей и превысила показатели 2022 года на миллиард. Расходы выросли на два миллиарда — до 42.9 миллиарда. В 2021 году доходы составили 35 миллиардов рублей, расходы — 36 миллиардов.
По словам Пилипчука, более 51% средств было направлено на развитие человеческого капитала, еще 38% — на создание городской среды.
Ранее «Наш город» писал, что строительство парка Комарово обойдется бюджету Тюмени почти в 800 миллионов рублей. Работы по благоустройству развернутся на 38 гектарах.