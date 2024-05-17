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Бюджет Тюмени стал самым крупным по расходам и доходам в 2023 году

Бюджет Тюмени стал рекордным по расходам и доходам в 2023 году

17 мая 2024, 03:19
Фото: 1MI

Бюджет Тюмени стал самым крупным по расходам и доходам в 2023 году

Сумма доходов в 2023 году превысила показатели 2022 года на миллиард рублей. Расходы же выросли на два миллиарда.
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Бюджет

Бюджет Тюмени за 2023 год стал рекордным по доходам и расходам за последние несколько лет. Об этом сообщил директор городского департамента финансов и налоговой политики Андрей Пилипчук РБК Тюмень.

Сумма доходов составила 44.8 миллиарда рублей и превысила показатели 2022 года на миллиард. Расходы выросли на два миллиарда — до 42.9 миллиарда. В 2021 году доходы составили 35 миллиардов рублей, расходы — 36 миллиардов.

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По словам Пилипчука, более 51% средств было направлено на развитие человеческого капитала, еще 38% — на создание городской среды.

Ранее «Наш город» писал, что строительство парка Комарово обойдется бюджету Тюмени почти в 800 миллионов рублей. Работы по благоустройству развернутся на 38 гектарах.

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#Любовь Селезнева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Бюджет#Бюджет города
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