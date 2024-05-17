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В Тюмени рухнули цены на обработку участков от клещей

Из-за погодных аномалий в Тюмени подешевела обработка участков от клещей

17 мая 2024, 02:47
Фото: 1MI

В Тюмени рухнули цены на обработку участков от клещей

Спрос на услуги дезинсекторов также упал. При этом средства, которые используются при обработке, выросли в цене.

За год спрос на обработку участков от клещей упал в Тюмени на 51%, а предложение сократилось на 50%. Об этом рассказала руководитель категории «Сад и благоустройство» на «Авито Услуги» Светлана Филимонова РБК Тюмень.

Энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области Марина Черных объяснила, что клещей стало меньше из-за погодных аномалий — в мае теплая погода резко сменялась сильным снегопадом. Часть клещей могла спрятаться, а часть — погибнуть.

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«Стоит сказать о том, что у клещей существует период подъема и спада численности — обычно он длится три года. Сначала их не так много, затем численность повышается, на третий год она достигает максимума. Как раз в 2023 году была такая ситуация, а уже в этом году клещей стало сильно меньше», — добавила Черных.

Генеральный директор компании «Современные экологические системы Западной Сибири» Александр Долгополов тоже отметил низкую активность клещей этой весной. По его словам, из-за жалоб на высокие цены его компании пришлось снизить стоимость услуг до 2 тысяч рублей за участок 6-10 соток.

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Несмотря на снижение цен в некоторых компаниях, средняя стоимость показала рост на 25% за год — до 250 рублей. При этом сами инсектоакарицидные средства подорожали из-за инфляции. Ожидается, что они снова подешевеют ближе к концу октября.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области от клещей пострадали уже около тысячи человек. В их числе — почти 200 детей.

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