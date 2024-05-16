В Тюмени пытаются открыть отделение скандальной оппозиционной партии

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Как передает ura.ru со ссылкой на инсайдеров, сейчас идет поиск человека, который возглавит реготделение. По мнению источника издания, в партию вступят местные «навальнисты».
Средства массовой информации заявляют, что глава «Рассвета» Дунцова поддерживается беглым российским олигархом Михаилом Ходарковским (признан иностранным агентом в РФ). Ранее учредительный съезд партии состоялся в соседнем Екатеринбурге.
Накануне «Наш» город писал, что Тюмень останется без федеральных денег на ликвидацию последствий пожара.