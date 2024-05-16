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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Тюмени откроют отделение партии «Рассвет»

В Тюмени пытаются открыть отделение скандальной оппозиционной партии

16 мая 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени откроют отделение партии «Рассвет»

Региональное отделение партии «Рассвет», которую возглавляет незарегистрированный на президентских выборах кандидат Екатерина Дунцова, откроется в Тюмени. Об этом сообщают источники в политическом истеблишменте области.

Как передает ura.ru со ссылкой на инсайдеров, сейчас идет поиск человека, который возглавит реготделение. По мнению источника издания, в партию вступят местные «навальнисты».

Средства массовой информации заявляют, что глава «Рассвета» Дунцова поддерживается беглым российским олигархом Михаилом Ходарковским (признан иностранным агентом в РФ). Ранее учредительный съезд партии состоялся в соседнем Екатеринбурге.

Накануне «Наш» город писал, что Тюмень останется без федеральных денег на ликвидацию последствий пожара.

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