В центре Тюмени сгорела дотла автомойка

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, на место происшествие были направлены 10 единиц техники и 30 сотрудников МЧС. Общая площадь пожара составила 1150 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал.