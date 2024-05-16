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В центре Тюмени сгорела дотла автомойка

В центре Тюмени сгорела дотла автомойка

16 мая 2024, 04:41
Фото: 1MI
Серьезный пожар произошел в четверг утром в здании автомойки по улице Харьковской, 89. Помещение ангарного типа загорелось в пятом часу утра.

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, на место происшествие были направлены 10 единиц техники и 30 сотрудников МЧС. Общая площадь пожара составила 1150 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Видео: nashgorod.ru

В настоящее время причина возникновения огня устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени сгорел частный жилой дом по улице 2-й Сахалинской. Погибли два человека.

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