В центре Тюмени сгорела дотла автомойка

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, на место происшествие были направлены 10 единиц техники и 30 сотрудников МЧС. Общая площадь пожара составила 1150 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не пострадал.
В настоящее время причина возникновения огня устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени сгорел частный жилой дом по улице 2-й Сахалинской. Погибли два человека.