Стало известно, какими видами рака тюменцы болеют чаще всего

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В структуре злокачественных заболеваний в 2023 году первое место занимали злокачественные новообразования кожи, второе — злокачественные новообразования молочной железы. На третьем месте — злокачественные новообразования предстательной железы, сообщает ura.ru.
Отметим, показатель заболеваемости злокачественными опухолями по Тюменской области в 2023 году составил 482 на 100 000 населения. Чаще всего риску заболеть, подвержены мужчины и женщины с 60 до 75 лет.
Ранее «Наш город» пообщавшись с экспертом, писал: того, чтобы волосы выглядели здорово и ухожено, им необходим уход — регулярное мытье головы. Для каждого типа волос существуют отдельные рекомендации, однако, универсального графика ухода быть не может