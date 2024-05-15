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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Чаще всего тюменцы болеют раком молочной железы

Стало известно, какими видами рака тюменцы болеют чаще всего

15 мая 2024, 12:59
Фото: 1MI

Чаще всего тюменцы болеют раком молочной железы

Жители Тюменской области чаще всего болеют раком кожи и молочной железы. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

В структуре злокачественных заболеваний в 2023 году первое место занимали злокачественные новообразования кожи, второе — злокачественные новообразования молочной железы. На третьем месте — злокачественные новообразования предстательной железы, сообщает ura.ru.

Отметим, показатель заболеваемости злокачественными опухолями по Тюменской области в 2023 году составил 482 на 100 000 населения. Чаще всего риску заболеть, подвержены мужчины и женщины с 60 до 75 лет.

Ранее «Наш город» пообщавшись с экспертом, писал: того, чтобы волосы выглядели здорово и ухожено, им необходим уход — регулярное мытье головы. Для каждого типа волос существуют отдельные рекомендации, однако, универсального графика ухода быть не может

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Здравоохранение
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