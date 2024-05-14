В Викулово большая вода может затопить дома со дня на день

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Отмечается, что расслабляться жителям села пока рано.
На одном из сложных участков активно откачивают воду. Почти круглосуточно село находится под надзором сотрудников МЧС и добровольцев.
Ответственные ведомства следят за тем, чтобы вода не тронула дома жителей, рассказали в инфоцентре.
Напомним, что в Викулово уровень воды вырос на 6 сантиметров и составил 11,23 метра выше нуля поста за минувшие сутки.
Ранее «Наш город» писал, что ишимские школьники вернутся за парты после паводка.