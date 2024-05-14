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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Викулово большая вода может затопить дома со дня на день

В Викулово большая вода может затопить дома со дня на день

14 мая 2024, 14:22
Фото: 1MI
В селе Викулово сохраняется риск подтопления жилых домов. Об этом сообщает информцентр Правительства.

Отмечается, что расслабляться жителям села пока рано.

На одном из сложных участков активно откачивают воду. Почти круглосуточно село находится под надзором сотрудников МЧС и добровольцев.

Ответственные ведомства следят за тем, чтобы вода не тронула дома жителей, рассказали в инфоцентре.

Напомним, что в Викулово уровень воды вырос на 6 сантиметров и составил 11,23 метра выше нуля поста за минувшие сутки.

Ранее «Наш город» писал, что ишимские школьники вернутся за парты после паводка.

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