В Викулово большая вода может затопить дома со дня на день

Ранее «Наш город» писал , что ишимские школьники вернутся за парты после паводка.

Напомним, что в Викулово уровень воды вырос на 6 сантиметров и составил 11,23 метра выше нуля поста за минувшие сутки.

Ответственные ведомства следят за тем, чтобы вода не тронула дома жителей, рассказали в инфоцентре.

На одном из сложных участков активно откачивают воду. Почти круглосуточно село находится под надзором сотрудников МЧС и добровольцев.

Отмечается, что расслабляться жителям села пока рано.

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