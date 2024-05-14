Мэр Тюмени Руслан Кухарук высказался о своем назначении губернатором Кузбасса

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Мэр заявил, что из Тюмени никуда уезжать не собирается. Он сообщил журналистам в ходе пресс-подхода, что об этом лучше спрашивать тех, кто пишет о таких слухах.
«Мы остаёмся здесь, мы работаем здесь», — резюмировал Кухарук.
Напомним, что ранее мы писали, что Руслану Кухаруку прочат назначение на должность главы Кемеровской области, после того, как действующий губернатор региона Сергей Цивилев был повышен до министра энергетики России.