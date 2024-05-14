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Мэр Тюмени Руслан Кухарук высказался о своем назначении губернатором Кузбасса

Мэр Тюмени Руслан Кухарук высказался о своем назначении губернатором Кузбасса

14 мая 2024, 12:01
Фото: Телеграм-канал Руслана Кухарука
Глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал свое возможное назначение на пост губернатора Кемеровской области.

Мэр заявил, что из Тюмени никуда уезжать не собирается. Он сообщил журналистам в ходе пресс-подхода, что об этом лучше спрашивать тех, кто пишет о таких слухах.

«Мы остаёмся здесь, мы работаем здесь», — резюмировал Кухарук.

Напомним, что ранее мы писали, что Руслану Кухаруку прочат назначение на должность главы Кемеровской области, после того, как действующий губернатор региона Сергей Цивилев был повышен до министра энергетики России.

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#Нигина Азамова#Политика#Губернатор#Мэр
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