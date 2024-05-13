Названы 9 продуктов, в которых больше всего пребиотиков

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Издание newia.ru приводит список девяти продуктов, в которых больше всего пребиотиков.
Лук входит в топ продуктов, которые содержат необходимые нашему организму пребиотики. Например, инулин и фруктоолигосахариды. Эти вещества остаются в кишечнике и поддерживают в нем полезную микрофлору, способствующую пищеварению. Полезные элементы содержатся как в сыром, так и в вареном луке.
Зелень одуванчика может соперничать с луком по количеству инулина, который помогает развиваться полезным бактериям в кишечнике. Также, вещество помогает поддерживать процесс пищеварения, помогает пище двигаться по ЖКТ. Зелень одуванчика давно используется для этих целей в народной медицине. Ее можно добавлять в свежие салаты и даже варить с ним супы.
Топинамбур — еще один полезный продукт. Пребиотик, который входит в его состав, помогает расти бифидобактериям, регулирует вес, а также нормализует микрофлору кишечника. Более того топинамбур богат железом и клетчаткой, которые необхзодимы организму. При этом, его следует употреблять с осторожностью, потому что он может вызывать расстройство желудка.
Чеснок тоже богат витаминами. В нем содержатся еще и фруктаны, которые оказывают на кишечник пребиотический эффект. Еще он известен антибактериальным действием. Употреблять чеснок лучше в сыром виде, добавляя в соусы, салаты или вторые блюда.
Бананы не только вкусные, но и содержат множество пребиотиков. Особенно незрелые фрукты богаты биологически активными соединениями, которые полезны для толстой кишки. В спелых бананах большое количество клетчатки и веществ, стимулирующих рост в кишечнике лактобацилл — пробиотиков.
Преобиотики содержатся и в спарже. Она богата еще и витаминами группы В и фолиевой кислотой. Употребление спаржи в пищу стимулирует рост лактобацилл и полезных бактерий, предотвращает запоры.
Различные бобовые тоже могут помочь кишечнику. Среди них фасоль, чечевица, а также соевые бобы, которые доставят пребиотики в ваш кишечник. Бобовые улучшают пищеварение и помогают наладить работу ЖКТ.
Морские водоросли — это отличный вариант снабдить организм полезными бактериями. Они повышают активность кишечных микробов, а еще устойчивы к ферментам, способствующим пищеварению.
Цикорий — несомненно источник инулин, который помогает кишечнику лучше работать и переваривать пищу. Правда употреблять корень цикория нужно осторожно — в большом количестве он скорее не полезен, а опасен. Может вызвать расстройство ЖКТ.