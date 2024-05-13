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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 11:16

Названы 9 продуктов, в которых больше всего пребиотиков

Названы 9 продуктов, в которых больше всего пребиотиков

13 мая 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney
Пребиотики хорошо влияют на работу кишечника. Они поддерживают в нем нужную микрофлору. Особенно они нужны людям, которые испытывают проблемы с пищеварением.

Издание newia.ru приводит список девяти продуктов, в которых больше всего пребиотиков.

Репчатый лук

Лук входит в топ продуктов, которые содержат необходимые нашему организму пребиотики. Например, инулин и фруктоолигосахариды. Эти вещества остаются в кишечнике и поддерживают в нем полезную микрофлору, способствующую пищеварению. Полезные элементы содержатся как в сыром, так и в вареном луке.

Зелень одуванчика

Зелень одуванчика может соперничать с луком по количеству инулина, который помогает развиваться полезным бактериям в кишечнике. Также, вещество помогает поддерживать процесс пищеварения, помогает пище двигаться по ЖКТ. Зелень одуванчика давно используется для этих целей в народной медицине. Ее можно добавлять в свежие салаты и даже варить с ним супы.

Фото: Изображение Midjourney

Топинамбур

Топинамбур — еще один полезный продукт. Пребиотик, который входит в его состав, помогает расти бифидобактериям, регулирует вес, а также нормализует микрофлору кишечника. Более того топинамбур богат железом и клетчаткой, которые необхзодимы организму. При этом, его следует употреблять с осторожностью, потому что он может вызывать расстройство желудка.

Чеснок

Чеснок тоже богат витаминами. В нем содержатся еще и фруктаны, которые оказывают на кишечник пребиотический эффект. Еще он известен антибактериальным действием. Употреблять чеснок лучше в сыром виде, добавляя в соусы, салаты или вторые блюда.

Фото: Изображение Midjourney

Бананы

Бананы не только вкусные, но и содержат множество пребиотиков. Особенно незрелые фрукты богаты биологически активными соединениями, которые полезны для толстой кишки. В спелых бананах большое количество клетчатки и веществ, стимулирующих рост в кишечнике лактобацилл — пробиотиков.

Спаржа

Преобиотики содержатся и в спарже. Она богата еще и витаминами группы В и фолиевой кислотой. Употребление спаржи в пищу стимулирует рост лактобацилл и полезных бактерий, предотвращает запоры.

Фото: Изображение Midjourney

Бобовые

Различные бобовые тоже могут помочь кишечнику. Среди них фасоль, чечевица, а также соевые бобы, которые доставят пребиотики в ваш кишечник. Бобовые улучшают пищеварение и помогают наладить работу ЖКТ.

Морские водоросли

Морские водоросли — это отличный вариант снабдить организм полезными бактериями. Они повышают активность кишечных микробов, а еще устойчивы к ферментам, способствующим пищеварению.

Цикорий

Цикорий — несомненно источник инулин, который помогает кишечнику лучше работать и переваривать пищу. Правда употреблять корень цикория нужно осторожно — в большом количестве он скорее не полезен, а опасен. Может вызвать расстройство ЖКТ.

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#Нигина Азамова#Общество#Овощи#Фрукты#Здоровье
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