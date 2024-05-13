Названы 9 продуктов, в которых больше всего пребиотиков

Топинамбур — еще один полезный продукт. Пребиотик, который входит в его состав, помогает расти бифидобактериям, регулирует вес, а также нормализует микрофлору кишечника. Более того топинамбур богат железом и клетчаткой, которые необхзодимы организму. При этом, его следует употреблять с осторожностью, потому что он может вызывать расстройство желудка.