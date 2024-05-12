Килограмм по цене мяса: в Тюмени заморские фрукты подорожали на 20%

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Цены на бананы варьируются от 129 до 189 рублей, яблоки — от 109 до 209 рублей в зависимости от сорта, виноград — от 339 до 450 рублей за килограмм.
По словам доцента экономического факультета Хаджимурада Белхароева, на стоимость фруктов влияют курс валюты, инфляция, стоимость топлива.
Помимо этого, как отмечает Евгения Жукова, заведующая кафедрой маркетинга университета «Синергия», оказывает влияние на цены урожайность и сезонность, пишет РБК Тюмень.
«К осени в России наверняка будет „работать“ традиционная дефляция потребительских цен, и это значит, что цены на большинство видов сезонных фруктов, произрастающих в России, будут снижаться, а цена тропических фруктов будет зависеть в первую очередь от курса рубля», — отметила Евгения Жукова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за неделю стоимость картофеля взлетела почти на 50%. Теперь килограмм популярного овоща стоит более 60 рублей.