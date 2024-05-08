Шашлычники и люди, занимающие беседки: какие услуги пользуются спросом у тюменцев

Как сообщают аналитики Авито Услуг, с апреля 2023 года по Тюмени вырос спрос на услуги поваров на выезд. При этом на платформе есть также объявления не просто от поваров, а от специалистов, которые профессионально жарят шашлыки. За последний год спрос на услуги шашлычников вырос на 160%.