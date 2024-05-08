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Шашлычники и люди, занимающие беседки: какие услуги пользуются спросом у тюменцев

Шашлычники и люди, занимающие беседки: какие услуги пользуются спросом у тюменцев

8 мая 2024, 11:00
Фото: 1MI
В мае тюменцам представилась возможность много отдыхать. Праздничные выходные в мае — это всегда шашлыки, выезды на природу, время с семьей. По этой же причине сезонные услуги набрали большую популярность в этом месяце.
Сюжет
Отдых

Шашлычники и повара

Как сообщают аналитики Авито Услуг, с апреля 2023 года по Тюмени вырос спрос на услуги поваров на выезд. При этом на платформе есть также объявления не просто от поваров, а от специалистов, которые профессионально жарят шашлыки. За последний год спрос на услуги шашлычников вырос на 160%.

Беседки

Также, тюменцы стали чаще арендовать беседки. С приходом тепла и майских выходных дней тюменцы стали чаще выбираться на природу, в связи с этим спрос на аренду беседок вырос на 39% за последний год.

Жители региона с удовольствием пользуются услугами тех, кто предлагает занять беседку. Так, например, такой человек может с утра занять беседку или стол в парке, и место отдыха точно дождется вас. В среднем, за услугу нужно будет заплатить 700 рублей в час.

Бани

Тюменцы на 80% чаще стали посещать бани, сообщает сервис Авито Услуги. Выросло и количество предложений от самих банщиков — на 39%. На майских праздниках такой вид отдыха стал еще популярнее.

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#Нигина Азамова#Общество#Отдых#Баня#Майские праздники
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