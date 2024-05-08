Шашлычники и люди, занимающие беседки: какие услуги пользуются спросом у тюменцев

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Шашлычники и повара
Как сообщают аналитики Авито Услуг, с апреля 2023 года по Тюмени вырос спрос на услуги поваров на выезд. При этом на платформе есть также объявления не просто от поваров, а от специалистов, которые профессионально жарят шашлыки. За последний год спрос на услуги шашлычников вырос на 160%.
Беседки
Также, тюменцы стали чаще арендовать беседки. С приходом тепла и майских выходных дней тюменцы стали чаще выбираться на природу, в связи с этим спрос на аренду беседок вырос на 39% за последний год.
Жители региона с удовольствием пользуются услугами тех, кто предлагает занять беседку. Так, например, такой человек может с утра занять беседку или стол в парке, и место отдыха точно дождется вас. В среднем, за услугу нужно будет заплатить 700 рублей в час.
Бани
Тюменцы на 80% чаще стали посещать бани, сообщает сервис Авито Услуги. Выросло и количество предложений от самих банщиков — на 39%. На майских праздниках такой вид отдыха стал еще популярнее.