Готовятся заранее: тюменцы массово бронируют отели на майские праздники в Сочи

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Большинство тюменцев планирует провести майские праздники в пределах страны. Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, что многие собираются отправиться в Сочи. Как правило, люди отдыхают там три дня, а одна ночь в отеле стоит в среднем 8.3 тысячи рублей.
Второе по популярности направление — Казань, куда тюменцы приезжают также на три дня, а ночь в отеле там стоит 11.2 тысячи. В Москве люди также отдыхают около трех дней, а за ночь в отеле платят 8.5 тысячи.
В ТОП-10 направлений также попали Санкт-Петербург со средней стоимостью ночи в отеле 6.1 тысячи, Нижний Новгород — 7 тысяч, Грозный — 23.7 тысячи, Владимир — 7 тысяч, Махачкала — 3 тысячи, Пятигорск — 12.5 тысячи и Муром — 5.2 тысячи.
Ранее «Наш город» рассказал, что в Тюмени мужчины уходят в отпуск реже женщин. Некоторые из них последний раз отдыхали более двух лет назад.