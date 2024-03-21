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Тюменцы начали массово бронировать отели на майские праздники в Сочи

Готовятся заранее: тюменцы массово бронируют отели на майские праздники в Сочи

21 марта 2024, 08:52
Фото: 1MI

Тюменцы начали массово бронировать отели на майские праздники в Сочи

Известный южный город стал одним из самых популярных направлений для отдыха в мае. Эксперты рассказали, сколько придется заплатить за одну ночь в отеле.
Сюжет
Отдых

Большинство тюменцев планирует провести майские праздники в пределах страны. Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» выяснили, что многие собираются отправиться в Сочи. Как правило, люди отдыхают там три дня, а одна ночь в отеле стоит в среднем 8.3 тысячи рублей.

Второе по популярности направление — Казань, куда тюменцы приезжают также на три дня, а ночь в отеле там стоит 11.2 тысячи. В Москве люди также отдыхают около трех дней, а за ночь в отеле платят 8.5 тысячи.

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В ТОП-10 направлений также попали Санкт-Петербург со средней стоимостью ночи в отеле 6.1 тысячи, Нижний Новгород — 7 тысяч, Грозный — 23.7 тысячи, Владимир — 7 тысяч, Махачкала — 3 тысячи, Пятигорск — 12.5 тысячи и Муром — 5.2 тысячи.

Ранее «Наш город» рассказал, что в Тюмени мужчины уходят в отпуск реже женщин. Некоторые из них последний раз отдыхали более двух лет назад.

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