Как тюменский танк оказался в центре Берлина

Позднее, анализируя наступление войск 1-го Белорусского фронта на Берлин после прорыва тактической зоны обороны противника и взятия Зеловских высот, маршал Советского Союза Г. К. Жуков отмечал «значительную роль 1-й гвардейской танковой армии». Тогда в бою погиб и Темник. Танк полковника подавлял огневые точки противника, прорубал себе путь в плотной обороне. Темника в этом бою ранили в живот и он погиб в госпитале. Героя СССР, полковника Темника похоронили в Берлине у рейхстага и Бранденбургских ворот, а на постаменте тот самый «заговоренный» чудо-танк.