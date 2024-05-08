Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В январе 1927 года директор окружного краеведческого музея Павел Афанасьевич Россомахин через газету «Красное знамя» обратился к тюменцам, сказав, что музей примет любые фотографии старой Тюмени, газетных вырезок, описание различных обычаев и праздников и даже колдовских историй. Об этом повествует Вслух.ру.
Местные старожилы рассказали Россомахину самые удивительные истории, включая случай падения «огромного светящегося шара» (за пять лет до Тунгусского метеорита. — А.П.).
Россомахин отправился на поиски места падения «шара» в деревне Ушаков. Он нашел большой метеорит и очистил его от песка, грязи и травы. Позже перевез в город и зарегистрировал в Главнауке под названием «Тюменец».
Позже камень был помещен в антирелигиозный музей, где стал главным экспонатом. Однако в рамках объявленной «2-й пятилетки безбожия» в ночь с 13 на 14 июня собор взорвали без уведомления директора музея и в его отсутствие. Тогда «Тюменец» считался утерянным.
Стало известно, что позже Павел Афанасьевич все же нашел в руинах небесное тело и спрятал его.
С началом Второй Мировой войны Россомахина назначили помощником командира стрелкового полка, сформированной в Ишиме 384-й стрелковой дивизии, которая вошла в состав 11-й армии Северо-Западного фронта.
В сентябре 1943 года он написал жене письмо, в котором попросил передать камень в фонд обороны, хранимый в погребе на улице Коммуны.
Путь на фронт
Позже камень начали использовать в качестве катализатора при плавке стали в Магнитогорске, а в Челябинске из готовых слитых плит собирали танки Т-34. Тогда танк, в производстве которого поучаствовал метеорит «Тюменец», купили на свои личные деньги приехавшие в Челябинск д за новой техникой танкисты 1-й гвардейской танковой бригады генерал-полковника М. Е. Катукова.
Покупку инициировал механик-водитель П. Д. Ковалев, которые был ранен в Курской битве. В госпитале он внес 15 тысяч рублей на строительство боевой машины и обратился к Сталину с просьбой дать ему возможность управлять танком. Сталин дал согласие.
Деньги танкисты смогли накопить из премий, которые выплачивались правительством за уничтожение танков противников.
Бригадой командовал полковник Абрам Матвеевич Темник. В ноябре 1939 года он прибыл в Тюмень после войны с японцами на Халхин-Голе для организации наркома обороны. ВОВ настигла капитана, когда он был уже в Белоруссии. Жена его осталась в Тюмени.
В ходе боя сослуживцы вынесли раненного Темника. Из госпиталя он написал жене, что не выходил на связь из-за травмы, но в госпитале задерживаться не намерен и отправится на фронт. В октябре 1944 года подполковник Темник возглавил 1-ю гвардейскую танковую бригаду.
Тогда зимой 1945 года бригада получила новые Т-34. Ни один фашистский снаряд не смог пробить броню купленного в Челябинске танка — он был словно заговорен. О его уникальной неуязвимости ходили легенды. Эта слава окончательно утвердилась после танкового сражения с превосходящими силами противника возле города Кунерсдорф. Тогда танк, произведенный при помощи небесного камня «Тюменец» один остался целым.
5 апреля 1945 года на окраине небольшого города в Германии собрались командующие четырех общевойсковых и двух танковых армий. Там был и Россомахин, ставший на тот момент полковником. Он встретился с начальником штаба 1-й гвардейской танковой армии генерал-майором М. А. Шалиным. Они были знакомы еще с Тюмени.
Позднее, анализируя наступление войск 1-го Белорусского фронта на Берлин после прорыва тактической зоны обороны противника и взятия Зеловских высот, маршал Советского Союза Г. К. Жуков отмечал «значительную роль 1-й гвардейской танковой армии». Тогда в бою погиб и Темник. Танк полковника подавлял огневые точки противника, прорубал себе путь в плотной обороне. Темника в этом бою ранили в живот и он погиб в госпитале. Героя СССР, полковника Темника похоронили в Берлине у рейхстага и Бранденбургских ворот, а на постаменте тот самый «заговоренный» чудо-танк.
В связи с началом СВО на Украине в Германии местные власти заговорили о том, чтобы снести часть мемориала Тиргартен — тех самых танков Т-34. Тогда общественники и активисты сумели убедить общественность, что недопустимо ставить историю ВОВ и современную политику в отношении России и в один ряд. Тем более, что на месте мемориала находятся могилы советских военных.