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Древние фигурки птиц пополнили коллекцию тюменского музея

Уникальные фигурки птиц пополнили коллекцию тюменского музея

1 апреля 2024, 09:56
Фото: vk.com.tmpo72

Древние фигурки птиц пополнили коллекцию тюменского музея

Нашли их археологи при изучении одного из древних могильников в области

Уникальными музейными экспонатами пополнилась коллекция Тюменского музея. Об этом сообщает издание «Тюменская линия». Редкими находками стали уникальные парные пронизки со сквозным отверстием, выполненные в форме птиц и использовались как обереги. Сделаны артефакты были коренными жителями Сибири более тысячи лет назад. Эти экспонаты стали завершением коллекции предметов коренных народов Сибири, куда кроме фигурок вошли орудия труда, земледелия и украшений.

По словам историков, для коренных жителей Сибири образ птицы являлся центральным и по преданиям участвовал в сотворении мира, поэтому их значимость народ пытался выразить в культуре и быте.

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