Уникальные фигурки птиц пополнили коллекцию тюменского музея

Уникальными музейными экспонатами пополнилась коллекция Тюменского музея. Об этом сообщает издание «Тюменская линия». Редкими находками стали уникальные парные пронизки со сквозным отверстием, выполненные в форме птиц и использовались как обереги. Сделаны артефакты были коренными жителями Сибири более тысячи лет назад. Эти экспонаты стали завершением коллекции предметов коренных народов Сибири, куда кроме фигурок вошли орудия труда, земледелия и украшений.