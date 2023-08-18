В Западной Сибири ведутся раскопки средневекового поселения

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По мнению экспертов, это мог быть региональный центр, очень хорошо защищенный. Одна сторона поселения омывалась непроходимым берегом реки Пышма, а другая была окружена рвом и высокой насыпью. Специалисты предполагают, что исследование этого большого поселения займет следующие 10 лет, пишет «КП-Тюмень».
Историю об этом средневековом городище археологи узнали от местных краеведов, которые заметили интересную местность. Кладоискатели обратили внимание на объект еще в начале 1994 года, поэтому он был официально зарегистрирован и охранялся государством. Еще в XIX веке русский исследователь Сибири и директор Александровского реального училища в Тюмени Иван Словцов, а также дочь купца Панфилова, описывали это древнее городище.
По мнению исследователей, этот объект можно сравнить по масштабам с городищами Искер и Кучум-гора, которые были резиденциями местных властителей. Возможно, он чуть меньше Чинги-Туры, которая была столицей Тюменского ханства.