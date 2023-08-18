В Западной Сибири ведутся раскопки средневекового поселения

Историю об этом средневековом городище археологи узнали от местных краеведов, которые заметили интересную местность. Кладоискатели обратили внимание на объект еще в начале 1994 года, поэтому он был официально зарегистрирован и охранялся государством. Еще в XIX веке русский исследователь Сибири и директор Александровского реального училища в Тюмени Иван Словцов, а также дочь купца Панфилова, описывали это древнее городище.