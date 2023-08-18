nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Западной Сибири ведутся раскопки средневекового поселения

18 августа 2023, 12:47
В Западной Сибири, в районе деревни Черная Речка, археологические работы позволили изучить небольшую часть средневекового поселения. Исследователи были поражены его размерами.

По мнению экспертов, это мог быть региональный центр, очень хорошо защищенный. Одна сторона поселения омывалась непроходимым берегом реки Пышма, а другая была окружена рвом и высокой насыпью. Специалисты предполагают, что исследование этого большого поселения займет следующие 10 лет, пишет «КП-Тюмень».

Историю об этом средневековом городище археологи узнали от местных краеведов, которые заметили интересную местность. Кладоискатели обратили внимание на объект еще в начале 1994 года, поэтому он был официально зарегистрирован и охранялся государством. Еще в XIX веке русский исследователь Сибири и директор Александровского реального училища в Тюмени Иван Словцов, а также дочь купца Панфилова, описывали это древнее городище.

По мнению исследователей, этот объект можно сравнить по масштабам с городищами Искер и Кучум-гора, которые были резиденциями местных властителей. Возможно, он чуть меньше Чинги-Туры, которая была столицей Тюменского ханства.

Подпишитесь
Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО
Сегодня, 12:59
Опасный сезон в Тюмени: что делать при отравлении грибами?
Сегодня, 08:11
Тюменцы готовы отказаться от Ozon и Wildberries из-за обмана и багов
Сегодня, 12:30
«Грязь, нет воды, детей бьет током!»: в тюменском селе пожаловались на опасный детсад
Сегодня, 09:16
«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже
Вчера, 14:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа
Сегодня, 09:25