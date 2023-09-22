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Раскопки проводятся на берегу озера Мергень

Тюменские ученые обнаружили уникальную археологическую аномалию

22 сентября 2023, 04:52
Фото: Анна Григорьева / 1MI
Раскопки проводятся на берегу озера Мергень
На территории озера Мергень археологи нашли множество предметов быта древних людей. Сейчас они обнаружили постройку, которая может иметь сакральное значение.

На берегу озера Мергень в Ишимском районе раскопки проводятся уже на протяжении 30 лет. На объекте исследований тюменские ученые обнаружили уникальную археологическую аномалию, похожую на древнее жилище, вокруг которого был вырыт ров. Исследователи считают, что находка может иметь сакральное значение.

Максимально аккуратно, небольшими срезами грунта, археологи изучают местность и находят предметы быта людей, которые жили в Ишимском районе за 9 тысяч лет до нашей эры. Им уже удалось обнаружить множество фрагментов посуды, скребков и ножевидных пластин.

«Вкладывают в этот орнамент глубокий семантический смысл. То есть волна — это вода, треугольники — это горы. Есть такие прям орнаменты, которые показывают какое-то деление мира. Ну, это из области интересного», — отметила старший научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Светлана Скочина в диалоге с «SiTV.RU».
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На берегу озера за прошедшие 30 лет проводились исследования на нескольких площадках. Ранее, как писал «Наш Город», ученые нашли там древние постройки, в которых жили люди.

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#Наука#Тюменская область#Исследования#Ишимский район#Археология#Находки#Любовь Селезнева
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