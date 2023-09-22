На берегу озера Мергень в Ишимском районе раскопки проводятся уже на протяжении 30 лет. На объекте исследований тюменские ученые обнаружили уникальную археологическую аномалию, похожую на древнее жилище, вокруг которого был вырыт ров. Исследователи считают, что находка может иметь сакральное значение.