Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
На берегу озера Мергень в Ишимском районе раскопки проводятся уже на протяжении 30 лет. На объекте исследований тюменские ученые обнаружили уникальную археологическую аномалию, похожую на древнее жилище, вокруг которого был вырыт ров. Исследователи считают, что находка может иметь сакральное значение.
Максимально аккуратно, небольшими срезами грунта, археологи изучают местность и находят предметы быта людей, которые жили в Ишимском районе за 9 тысяч лет до нашей эры. Им уже удалось обнаружить множество фрагментов посуды, скребков и ножевидных пластин.
«Вкладывают в этот орнамент глубокий семантический смысл. То есть волна — это вода, треугольники — это горы. Есть такие прям орнаменты, которые показывают какое-то деление мира. Ну, это из области интересного», — отметила старший научный сотрудник Тюменского научного центра СО РАН Светлана Скочина в диалоге с «SiTV.RU».
На берегу озера за прошедшие 30 лет проводились исследования на нескольких площадках. Ранее, как писал «Наш Город», ученые нашли там древние постройки, в которых жили люди.