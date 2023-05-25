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Археологи нашли 16 захоронений при раскопках на улице Ленина в Тюмени

25 мая 2023, 10:45
Фото: Скрин телеканал "Тюменское время"

Множество захоронений, монету 1766 года и медный крест нашли археологи в Тюмени

В областной столице археологи ведут раскопки на улице Ленина. Сейчас здесь строители ремонтируют дорогу. По данным телеканала «Тюменское время», здесь обнаружены 16 захоронений.
Сюжет
Тюмень

В процессе раскопок удалось найти большой медный крест.

«Главной находкой этого дня стала монета 1766 года. По архивным источникам здесь был построен острог. Работы в этом районе будут продолжаться ещё несколько месяцев», - сообщает телеканал «Тюменское время».

Ранее «Наш город» отмечал, что в 20 километрах от Тюмени обнаружили древние курганы, которым около 2000 лет. Они расположены в деревне Большие Акияры. Предполагается, что они были разграблены почти 500 лет назад.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Археология#Тюмень#Погода в Тюмени#Дороги
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