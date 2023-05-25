Археологи нашли 16 захоронений при раскопках на улице Ленина в Тюмени

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В процессе раскопок удалось найти большой медный крест.
«Главной находкой этого дня стала монета 1766 года. По архивным источникам здесь был построен острог. Работы в этом районе будут продолжаться ещё несколько месяцев», - сообщает телеканал «Тюменское время».
Ранее «Наш город» отмечал, что в 20 километрах от Тюмени обнаружили древние курганы, которым около 2000 лет. Они расположены в деревне Большие Акияры. Предполагается, что они были разграблены почти 500 лет назад.