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2024
Тюменцы ищут человека, потерявшего в подъезде фаллоимитатор
Жители микрорайона «Ново-Патрушева» ищут владельца фаллоимитатора, который нашли в подъезде.
17 июня, 13:30
2023
Тюменские ученые обнаружили уникальную археологическую аномалию
На территории озера Мергень археологи нашли множество предметов быта древних людей. Сейчас они обнаружили постройку, которая может иметь сакральное значение.
22 сентября 2023, 04:52
Тюменец обнаружил останки древнего членистоного в городском сквере
Останки вымерших морских членистоногих обнаружил житель Тюмени в сквере Комсомольском на детской площадке. Фотографию необычной находки он опубликовал в сообществе ЧС Тюмень.
17 июня 2023, 06:38
2022
Тюменские архелологи обнаружили уникальное святилище эпохи энеолита
16 октября 2022, 08:38

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