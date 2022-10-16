Тюменские архелологи обнаружили уникальное святилище эпохи энеолита

Тюменские археологи обнаружили во время экспедиции святилище эпохи энеолита. Обсерватория была найдена рядом с озером Мергень у Мергенского мыса. Аналогов данному святилищу за пределами Урала нет, пишет КП — Тюмень.

Изучение уникального объекта ученые планируют провести в следующем году при поддержке сотрудников Ишимского музейного комплекса имени Петра Ершова. В перспективе к святилищу разработают туристический маршрут, а музее появится экспозиция, созданная на основе уникальной находки. Ранее «Наш Город» писал, что в Увате в районе реки Иртыш местные рыбаки в начале октября обнаружили останки животного, предположительно мамонта. Фотографии костей и зубов млекопитающего животного опубликовали в сообществе «Рыбалка в Тюменской области».