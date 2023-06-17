Тюменец обнаружил останки древнего членистоного в городском сквере

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
«Вот такие находки в сквере Комсомольский.Может есть эксперты? Это трилобит?» — спросил горожанин.
В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества отметили, что очень похоже на заднюю часть трилобита.
«Повезло очень) Мой отец как-то на стройке в районе Рощино часть зуба мамонта нашёл», — сообщила Диана Т.
Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюмени на даче вырос редкий гриб мутинус равенеля, занесенный в Красную книгу.