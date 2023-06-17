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Тюменец обнаружил останки древнего членистоного в городском сквере

17 июня 2023, 06:38
Фото: ЧС Тюмень

Тюменец нашел останки древнего членистоного в сквере Комсомольском

Останки вымерших морских членистоногих обнаружил житель Тюмени в сквере Комсомольском на детской площадке. Фотографию необычной находки он опубликовал в сообществе ЧС Тюмень.
Сюжет
Тюмень
«Вот такие находки в сквере Комсомольский.Может есть эксперты? Это трилобит?» — спросил горожанин.

В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества отметили, что очень похоже на заднюю часть трилобита.

«Повезло очень) Мой отец как-то на стройке в районе Рощино часть зуба мамонта нашёл», — сообщила Диана Т.

Ранее «Наш Город» писал, что у жителя Тюмени на даче вырос редкий гриб мутинус равенеля, занесенный в Красную книгу.

У тюменца в саду вырос краснокнижный гриб
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