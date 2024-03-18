«Голосовали, чтобы приблизить победу»: эксперты о результатах выборов президента-2024

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Коммунист Николай Харитонов стал вторым в президентской гонке. Третьим финишировал представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Последним стал Леонид Слуцкий из ЛДПР. О причинах исторической победы Путина, в материале «Наш город».
Первые президентские выборы в новейшей истории страны состоялись 12 июня 1991 года. Тогда на пост президента СССР был избран Борис Ельцин. С того времени в России регулярно проводятся выборы президента страны каждые 6 лет.
Выборы в 2024 году были отмечены широким участием избирателей и усиленным наблюдением со стороны наблюдателей. Важным аспектом выборов стало использование дистанционного электронного голосования.
Активнее всего голосовали жители ДНР, Херсонской, Белгородской и Кемеровской областей. Немалой активностью проявились в Туве, на Чукотке, на Ямале и в ЕАО. Во второй день выборов Северная Осетия и Чеченская республика отличились активным участием избирателей.
Стоит отметить, что во время выборов также были зафиксированы нарушения. Попытки актов вандализма пресекались представителями правоохранительных органов.
Некоторые избиратели наносили умышленные повреждения бюллетеням, писали на них различные надписи.
Например, в Петербурге составили протокол о дискредитации армии в связи с надписью «Нет войне» на бюллетене, в Костроме аналогичный протокол был составлен против секретаря костромского отделения КПРФ Андрея Тарасова за выкладывание фото бюллетеня с надписью «Нет войне» и зачеркнутым именем Владимира Путина.
Однако полиция задерживала людей на избирательных участках не только из-за протестных надписей. Голосование-2024 стало уникальным из-за увеличившегося числа поджогов. Такие происшествия фиксировались по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже, Ростовской области, Краснодарском крае.
На ресурсах дистанционного электронного голосования было заблокировано около 280 тысяч хакерских атак, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Однако, по мнению председателя ЦИК, серьезных нарушений на выборах не было обнаружено.
Выборный процесс успешно завершился и прошел без ошибок. Некоторые лидеры государств уже успели поздравить Владимира Путина с победой на выборах.
Первая телеграмма с поздравлением пришла в Россию из Таджикистана. Глава этой страны Эмомали Рахмон высказался ещё до официального завершения подсчета голосов.
Сибирский политтехнолог Татьяна Косачева заявила изданию Аmic.ru, что оглушительная победа действующего президента вызвана несколькими причинами. По ее словам, «люди голосовали за то, чтобы приблизить победу». Для многих были важны конкретные изменения в регионах страны.
Также эксперт добавила, что народ не хочет больших перемен и потрясений ввиду сложившейся ситуации с СВО. По словам Косачевой, даже молодежь подошла к процессу выборов серьезно, так как на себе ощутила давление Запада.
Что касается второго места Николая Харитонова, коммунист обязан этому большой мобилизационной базой партии, считает политтехнолог.
Доцент кафедры философии и политологии, кандидат политических наук Сергей Асеев подчеркнул, что успех коммунистов объясняется наличием электората, активной работой местного отделения и сельским статусом региона. Асеев также уточнил, что поддержавшие Харитонова голосовали не за него лично, а за идеологию, которую он представляет.
Напомним, что первая инаугурация президента РФ Владимира Путина прошла 7 мая 2000 года. Тогда ему было 48 лет. Сейчас главе государства 71 год.
Всего Владимир Владимирович свыше 20 лет возглавляет Российскую Федерацию. Эксперты считают, что он может стать самым долговременным правителем.