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Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

На День Победы в Тюменской области потеплеет до +26 градусов

Синоптики обещают тюменцам потепление до +26 градусов на День Победы

7 мая 2024, 04:16
Фото: 1MI

На День Победы в Тюменской области потеплеет до +26 градусов

Несмотря на ожидаемое потепление, по региону пройдет дождь с градом и грозой. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

9 мая в Тюменской области ожидается потепление. В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в дневное время температура воздуха составит +16+21 градус, в отдельных районах она поднимется до +26.

В этот же день ожидается дождь с грозой и градом. Скорость ветра составит 8-13 м/с, его порывы будут достигать 17-22 м/с. Ночью температура понизится до +8+13 градусов, существенных осадков не будет. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

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Сегодня, 7 мая, в Тюменской области ожидаются +10+15 градусов днем и -2+3 ночью. На юге региона ожидаются грозы и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ранее «Наш город» писал, что в середине недели в Тюмень придет летняя погода. К среде воздух прогреется до +10+22 градусов.

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