Синоптики обещают тюменцам потепление до +26 градусов на День Победы

В этот же день ожидается дождь с грозой и градом. Скорость ветра составит 8-13 м/с, его порывы будут достигать 17-22 м/с. Ночью температура понизится до +8+13 градусов, существенных осадков не будет. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.