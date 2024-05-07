Синоптики обещают тюменцам потепление до +26 градусов на День Победы

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9 мая в Тюменской области ожидается потепление. В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в дневное время температура воздуха составит +16+21 градус, в отдельных районах она поднимется до +26.
В этот же день ожидается дождь с грозой и градом. Скорость ветра составит 8-13 м/с, его порывы будут достигать 17-22 м/с. Ночью температура понизится до +8+13 градусов, существенных осадков не будет. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.
Сегодня, 7 мая, в Тюменской области ожидаются +10+15 градусов днем и -2+3 ночью. На юге региона ожидаются грозы и ветер с порывами до 15-20 м/с.
Ранее «Наш город» писал, что в середине недели в Тюмень придет летняя погода. К среде воздух прогреется до +10+22 градусов.