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На продаже лекарств от аллергии тюменские аптеки заработали 48 миллионов

На лекарствах от аллергии тюменские аптеки заработали за два месяца 48 миллионов

7 мая 2024, 02:49
Фото: 1MI

На продаже лекарств от аллергии тюменские аптеки заработали 48 миллионов

За два месяца 2024 года продажи лекарств от аллергии выросли на 14%. Средняя стоимость таких препаратов увеличилась на 8%.

Тюменские аптеки восполнили запасы лекарств от аллергии и увеличили объемы продаж. Об этом представители фармакологической отрасли рассказали РБК Тюмень.

Аналитики DSM Group отметили, что за два месяца 2024 года продажи лекарств от аллергии выросли на 14%. В 2023 году продажи были снижены из-за санкций, но в этом году объемы поставок удалось нарастить, появились новые препараты, однако цены выросли.

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Сейчас лекарства от аллергии стоят в среднем 238.9 рубля — рост цен составил 8%. Профессор кафедры маркетинга университета «Синергия» Марина Россинская рассказала, что у подорожания есть несколько причин.

«Первое — это повышение стоимости импортного сырья: около 80-85% российских препаратов изготавливаются из импортных субстанций. На текущий момент субстанции закупаются в основном в Китае и Индии. Второе — повышение стоимости импортных компонентов и материалов для производства. Поставки идут из Европы. Не исключено также и сокращение доступности лекарственных препаратов из-за прекращения зарубежных поставок», — объяснила Россинская.
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За два месяца 2024 года тюменские аптеки заработали на лекарствах от аллергии 48.2 миллиона рублей — на 23% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем проданных упаковок увеличился на 14%.

Ранее «Наш город» писал, что в этом году в Тюменской области ВИЧ-инфекцию выявили у 250 человек. В числе заболевших — трое детей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Лекарства#Продажа#Прибыль#Аптеки#Аллергия#Медицинские препараты
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